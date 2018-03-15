«Я тебе челюсть, сука, сломаю!» В России закончились дебаты кандидатов в президенты

15 марта прошли последние дебаты кандидатов в президенты. Их вел на канале «Россия 1» Владимир Соловьев. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин ушел с дебатов после того, как Максим Сурайкин («Коммунисты России») привел в студию Лидию Филькину. Она публично обвиняет Грудинина в том, что он, возглавляя совхоз имени Ленина, пообещал ее семье бесплатное жилье, но потом отнял его. Грудинина заменил в студии журналист Максим Шевченко. Сурайкина ведущий попросил покинуть студию, однако прежде чем уйти кандидат от «Коммунистов России» успел поругаться с Шевченко и пообещал «сломать ему челюсть».