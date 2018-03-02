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МИД России обвинил Госдепартамент США в сегрегации Из-за отказа ответить на вопрос российского телеканала
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в США до сих пор не изжита сегрегация. Таким образом Захарова прокомментировала отказ представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт ответить на вопрос журналистки российского Первого канала. Речь шла о видеороликах, показанных во время послания президента Владимира Путина. «Вы тоже от российского телеканала? Ясно. Идем дальше», — сказала Науэрт. Захарова пообещала, что если подобное еще раз повторится, то МИД организует «специальные места для так называемых журналистов из США».