Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева и глава Центризбиркома Элла Памфилова заочно поспорили, есть ли выборы в России. Плетнева в начале февраля во время уличного опроса в Тамбове заявила, что «выборов никаких нет». Депутат от КПРФ также процитировала некоего главу района, якобы заявившего: «Мне скажут — выбирай обезьяну, я выберу!» Памфилова 6 февраля на заседании ЦИК сказала, что Плетнева «проводит параллель между собой и обезьянами», что, с точки зрения Памфиловой, является неуважением к избирателям. Плетневой глава ЦИК порекомендовала быть последовательной и, если та считает, что выборов нет, сдать мандат. Уходить из Госдумы депутат отказалась.