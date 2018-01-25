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В Италии сошел с рельсов поезд Три человека погибли, несколько десятков получили ранения
В Италии недалеко от Милана сошел с рельсов пассажирский поезд. Крушение, причины которого пока не сообщаются, произошло между населенными пунктами Пьольтелло и Сеграде. По последним данным, погибли три человека, около 100 пострадали. Состояние 10 пострадавших оценивается как средней тяжести, у остальных незначительные травмы. Представители экстренных служб не исключают, что число жертв может увеличиться — в поврежденных вагонах, по предварительной информации, еще остаются несколько человек.