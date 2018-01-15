На бирже в Джакарте под посетителями обрушился балкон Пострадали 77 человек. Видео

На фондовой бирже в столице Индонезии — Джакарте под посетителями обрушился балкон, расположенный на уровне второго этажа, сообщает AP. В момент происшествия на балконе находились несколько десятков человек, в основном студенты колледжа, пришедшие на экскурсию. В результате падения с высоты травмы разной степени тяжести получили 77 человек. Пострадавшие доставлены в больницы. По предварительным данным, угрозы их жизни нет.