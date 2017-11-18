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Ультраправые активисты сорвали спектакль Константина Райкина в Одессе. Видео

Meduza
08:13, 18 ноября 2017

Вечером 17 ноября в Одессе сорвали моноспектакль художественного руководителя «Сатирикона» Константина Райкина в Украинском театре имени В. Василько. Около 20 активистов (в том числе запрещенного в России «Правого сектора») ворвались в зал и стали обвинять зрителей в поддержке «пособников оккупантов» и утверждать, что Райкин публично выступал против Украины. Райкин ушел за кулисы, спектакль был отменен. Ранее его концерты прошли в Киеве и Харькове.

7 ноября президент Украины подписал закон о согласовании гастролей российских исполнителей с СБУ.

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