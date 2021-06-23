игры

Вы за обязательную вакцинацию? А локдаун поддерживаете? Что делать, чтобы остановить эпидемию? Опрос «Медузы»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Чтобы остановить эпидемию, российские чиновники решили воздействовать на людей административными мерами. Власти Москвы и еще десятка регионов ввели обязательную вакцинацию; жителям столицы также запретили ходить в рестораны без сертификата о прививке, справки о перенесенном заболевании или отрицательного теста на ковид. Пожалуйста, расскажите нам, как вы относитесь к таким мерам. Мы проводим этот опрос, чтобы более качественно освещать тему пандемии.

Пройти опрос