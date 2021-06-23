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Вы за обязательную вакцинацию? А локдаун поддерживаете? Что делать, чтобы остановить эпидемию? Опрос «Медузы»

Чтобы остановить эпидемию, российские чиновники решили воздействовать на людей административными мерами. Власти Москвы и еще десятка регионов ввели обязательную вакцинацию; жителям столицы также запретили ходить в рестораны без сертификата о прививке, справки о перенесенном заболевании или отрицательного теста на ковид. Пожалуйста, расскажите нам, как вы относитесь к таким мерам. Мы проводим этот опрос, чтобы более качественно освещать тему пандемии.

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