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Вы покупаете электронные книги? А бумажные выбрасываете? 30 книг в доме — это много? Опрос «Медузы»

Писательница и телеведущая Мари Кондо рекомендует хранить дома не более 30 книг (а в идеале — еще меньше). По ее мнению, книги после прочтения теряют свою ценность как источник информации и превращаются в бесполезные предметы, занимающие место на полке. Советы Кондо разозлили литературных критиков и любителей книг; другие согласились с писательницей. Мы решили выяснить, как читатели «Медузы» хранят и как выбрасывают свои книги.

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