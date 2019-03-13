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Вы хотели бы обсудить с Siri личные проблемы? А готовы пойти к роботу за медицинской консультацией? Опрос «Медузы» про искусственный интеллект

Искусственный интеллект — это не только круто (беспилотники! голосовые помощники! игра в «Доту»!), но и страшно: умные машины могут лишить людей работы, а злоумышленники берут на вооружение нейросети. По недавнему опросу компании BCG треть россиян обеспокоена проблемами этичного применения искусственного интеллекта, а больше половины опрошенных попросили защитить от него рабочие места. А в каких вопросах вы готовы довериться искусственному интеллекту?

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