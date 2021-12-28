шапито

Важнейший опрос: выбираем самую праздничную песню на свете. Такую, чтобы было ХОРОШО и в Рождество, и в Новый год! 🎄 Мандаринов захочется через 3, 2, 1…

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2021 год подходит к концу… Туда ему, в общем-то, и дорога. Но давайте лучше о хорошем — новогодних и рождественских песнях, под которые всегда, везде и в любом состоянии хочется танцевать. Или тихо кружиться в обнимку с близким человеком. Мы все заслужили немного праздника!

Поэтому давайте договоримся: вы выбираете самую праздничную песню на свете из списка 30 треков, отобранных редакцией «Медузы». Ну а мы подсчитываем голоса и объявляем о результатах, после чего все вместе лежим (или танцуем!) под нее 1 января. Может, это будет «Но-о-овый год к нам мчится, ско-о-оро все случится»! А может, старая добрая ABBA. Или Wham! со своим «ласт кристмас ай гейв ю май харт», кто знает?

Думайте сами, решайте сами, плясать или не плясать (с «Медузой» вместе). Главное выбирайте сердцем. И не поленитесь переслушать все-все-все. Как минимум поднимете себе настроение — и чуть отвлечетесь от предновогодней нервотрепки 🖤

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