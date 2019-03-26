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Сколько вы готовы платить за фильмы? А за музыку? А за статьи готовы? Опрос «Медузы» про подписки

На рынке стриминговых сервисов вот-вот появится новый крупный игрок — Apple TV+, со своими ток-шоу и сериалами. Для Apple их будут делать Стивен Спилберг, Опра Уинфри, Джей Джей Абрамс и другие знаменитости. Это значит, что скоро мы будем смотреть не только «Нетфликс» и «Амедиатеку» — и не только за них будем платить. «Медуза» решила узнать, какие подписки у вас уже есть и сколько вы готовы на них потратить. Речь не только про фильмы, музыку и игры!

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