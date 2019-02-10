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Россия — это Европа или Азия? Исландия — скандинавская страна или нет? Опрос читателей «Медузы»

В учебниках истории Европу чаще всего делят на Восточную и Западную, но это деление условно. К примеру, на этой неделе журналисты прочитали американский учебник и обнаружили, что Чехия, по мнению его авторов, находится в Западной Европе. Но с точки зрения географии Чехия вообще расположена в Центральной Европе, а ее столица Прага находится западнее, например, Вены, столицы «западноевропейской» Австрии. А как привыкли думать вы, Чехия — это Восточная или Западная Европа? А Россия — это что, Европа или Азия? А Турция? Это не тест, а опрос!

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