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Ночью просыпались? Подгузники меняли? Отпуск по уходу брали? Опрос «Медузы» (строго) для отцов К выходу нового сезона подкаста «Сперва роди», разумеется!

Подкаст «Сперва роди» вернулся с новым сезоном, в котором ведущие будут приглашать в гости отцов с уникальным опытом. Мы знаем, что все отцы по-разному участвуют в процессе воспитания детей: одни уходят в декрет, другие, наоборот, все время проводят на работе. Кто-то присутствует при родах, кто-то — нет. Расскажите нам, как это устроено у вас. Или как было устроено. Отвечайте честно, все равно опрос анонимный.

Кстати, если вы отец с уникальным опытом, мы продолжаем принимать письма! Проще всего отправить письмо через эту фидбэк-форму.

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