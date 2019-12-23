игры

Какой у вас телефон? VPN на нем есть? А за приложения платите? Большой опрос читателей «Медузы» про айфоны и андроиды

Последние несколько месяцев «Медуза» активно работает над новыми мобильными приложениями. Хотите помочь нам сделать их еще лучше? Пройдите этот опрос, посвященный айфонам и андроидам, которыми вы пользуетесь. Наши дизайнеры, разработчики и редакторы обязательно будут учитывать ваше мнение при создании приложений. Внимание: тут очень много вопросов — и ваши ответы не сохранятся, если вы не дойдете до самого конца. Пожалуйста, найдите 10 минут и помните: один вопрос — один вариант ответа. Огромное спасибо!

Загрузка