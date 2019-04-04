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Как вы нарезаете вареную колбасу — под прямым или косым углом? А сырокопченую? Или закрученную! Опрос «Медузы»

3 апреля телеграм-канал «Беларусь головного мозга» провел в твиттере опрос: как вы режете колбасу — под прямым углом или наискосок? По результатам на 4 апреля с небольшим отрывом побеждают пользователи, нарезающие колбасу под прямым углом (таких 52%). Мы решили задать читателям «Медузы» тот же вопрос, но предоставить больше вводных — ведь колбасы, как и хлеб, бывают разные. Отвечайте честно: это важно!

Осторожно! Возможно, от этого опроса вам захочется есть.

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