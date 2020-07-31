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Гарри Поттеру — 40 лет. Вот время летит! По этому поводу выбираем лучшую книгу и лучший фильм Ваш голос очень важен для нас

31 июля 1980 года родился Гарри Поттер. Сегодня 31 июля 2020-го и знаменитый волшебник отмечает сорокалетие. Юбилей не только у Гарри, но и у его создательницы — Джоан Роулинг, ей сегодня 55. Мы решили попросить вас выбрать любимую книгу и любимый фильм. Это вообще возможно? Попробуем!

А после голосования попробуйте осилить очень сложный тест про вселенную Гарри Поттера.

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