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Что выберете: спорт или посидеть в инстаграме? Курите? А пьете часто? Опрос «Медузы» про привычки (плохие и хорошие)

2 февраля мы спросили читателей про одну из самых популярных привычек — курят ли они сигареты. Правда, опрос был в материале про курение — и результат показал, будто среди читателей курильщиков больше тех, кто не курит. Поэтому мы придумали более подробный опрос про привычки — он построен так, что вам нужно за несколько минут прожить свой день, ответив на несколько вопросов. Во сколько вы просыпаетесь? Вы любите лежать на диване или ходить в спортзал? Сколько сидите в инстаграме? Позволяете ли сходить ночью к холодильнику?

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