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Бран Старк — Король Ночи? Серсея спасет Вестерос? И кто займет Железный трон? Попробуйте предсказать, что нас ждет в «Игре престолов»

За восемь лет существования сериала «Игра престолов» появились десятки (сотни?!) фанатских теорий о том, что же произойдет в финальном сезоне. Бран станет Королем Ночи? Или им станет Джон Сноу? Тирион на самом деле Таргариен? Арья уже давно мертва?! ААА! Мы выбрали несколько популярных теорий — попробуйте угадать, какие из них окажутся правдой (и главное — кто все-таки займет Железный трон).

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