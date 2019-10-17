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Большой опрос «Медузы» для слушателей подкастов. Пожалуйста, помогите нам получше вас узнать! Где слушаете? Как слушаете? Почему слушаете?

Мы уже почти три года делаем подкасты. Спасибо всем, кто отправляет нам письма, записывает аудиосообщения и оставляет отзывы. Мы хотим познакомиться с вами поближе! Расскажите нам о себе: какие подкасты слушаете, что нравится, каких подкастов не хватает. Опрос займет примерно три минуты. Простите заранее, многие вопросы будут как в анкете, но нам правда важно получить на них ответы, чтобы делать самые лучшие подкасты. И на всякий случай напоминаем, что все наши опросы анонимны. Спасибо! 🙂

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