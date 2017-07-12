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Зачем идти на фестиваль «Ласточка» Объясняем на гифках
22 июля в парке спорткомплекса «Лужники» пройдет фестиваль музыки и активного отдыха «Ласточка». «Медуза» вместе с программой Mastercard Бесценные Города объясняют, почему это событие никак нельзя пропустить. Кстати, не забудьте взять с собой карту Mastercard, которой можно будет расплачиваться на фестивале практически везде.
Чтобы провести выходные не на диване
На улице уже второй месяц лета — и погода, конечно, совсем не манит, но пора выходить из дома. Вы же не хотите провести все лето 2017-го на диване? Музыкальный фестиваль — это отличный повод: вы обязательно найдете чем там заняться. В конце концов, полежать можно и там: на траве с видом на сцену или на шезлонгах на набережной Москвы-реки. Тем более, по прогнозам синоптиков, конец июля обещает быть жарким.
Чтобы послушать Элли Голдинг
Хороший фестиваль, разумеется, не обходится без музыки: хедлайнером «Ласточки» станет британская певица Элли Голдинг, чьи песни звучали в «Голодных играх» и «50 оттенках серого». Голдинг впервые приедет в Россию, также как и Years & Years — одна из главных поп-групп последних лет. Иван Дорн презентует на фестивале свой новый альбом «OTD». Помимо них также выступят французы Her, американка Александра Сэвиор, работающая с Алексом Тернером из Arctic Monkeys, и молодая финская певица ALMA.
Чтобы заняться спортом
«Ласточка», кстати, не только музыкальный фестиваль, но и праздник активного образа жизни — не зря он проходит на территории спорткомплекса «Лужники». Тут можно будет поиграть в пинг-понг и бадминтон, заняться боксом с «Академией бокса», а также фитнесом на открытом воздухе со студией «Берег». В общем, идеальный способ очнуться от сонного дождливого лета.
Чтобы вкусно поесть
Когда устанете заниматься спортом и прыгать под музыку — отправляйтесь в фудкорт. На фестивале будет самая разная еда от главных гастропроектов Москвы: фалафель и хумус, кебаб и баклава, бургеры, гирос и мороженое — все на свете. За еду, разумеется, можно будет легко расплатиться банковской картой Mastercard — и не придется возиться с наличными.
Чтобы провести время с детьми
Хотите пойти на фестиваль, но не с кем оставить ребенка? Не беда, родителям с детьми на «Ласточке» будут только рады. А если им не захочется слушать с вами музыку, можно отправиться в специальную детскую зону. Там Ribambelle устроит для самых маленьких мастер-классы и театр, а Европейский гимнастический центр будет проводить обучающие тренировки для детей. Кроме того, в детской зоне свой собственный диджей будет ставить музыку из мультфильмов. Кстати, для детей до 12 лет вход на фестиваль бесплатный.
Чтобы послушать лекции лайфстайл-гуру
Еще один способ провести время на «Ласточке»: отправиться в лекторий, где про ЗОЖ будут рассказывать разные звезды, например Данила Шохин, один из главных кроссфит-атлетов России, и бодибилдер Дмитрий Селиверстов. Если до сих пор не знаете, как правильно питаться, начать следить за своим здоровьем и привести себя в форму, — вам сюда.
Чтобы сделать прическу и пофоткаться
Если вы не большой поклонник спорта, на фестивале вам все равно будет чем заняться. Например, можно будет сделать стрижку, укладку или мейкап. Свой новый образ стоит запечатлеть в фотозонах двух главных сериалов этого лета — «Твин Пикс» и «Игры престолов».
Чтобы встретить закат на набережной (или на корабле)
«Ласточка» может похвастаться отличным расположением: фестиваль проходит на набережной Москвы-реки (ага, парк перед спорткомплексом «Лужники» выходит прямо на нее), а значит, можно будет смотреть на красивый закат, слушая Элли Голдинг, или даже зайти на настоящий корабль: их пришвартуют у фестивальной площади — и вы сможете покачаться на волнах.
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