Зачем идти на фестиваль «Ласточка» Объясняем на гифках

На улице уже второй месяц лета — и погода, конечно, совсем не манит, но пора выходить из дома. Вы же не хотите провести все лето 2017-го на диване? Музыкальный фестиваль — это отличный повод: вы обязательно найдете чем там заняться. В конце концов, полежать можно и там: на траве с видом на сцену или на шезлонгах на набережной Москвы-реки. Тем более, по прогнозам синоптиков, конец июля обещает быть жарким.