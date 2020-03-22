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The Weeknd, Моррисси, Майк из «Очень странных дел» — а также Карди Би и МС Сенечка поют про коронавирус «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: бьющий рекорды прослушиваний альбом The Weeknd, отличные новые работы от Моррисси, The Avalanches и Кати Шилоносовой, весенний романс от московского поэта Ильи Мазо, а также вирусные треки о коронавирусе от Карди Би и МС Сенечки. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»! Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!