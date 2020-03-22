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The Weeknd, Моррисси, Майк из «Очень странных дел» — а также Карди Би и МС Сенечка поют про коронавирус «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: бьющий рекорды прослушиваний альбом The Weeknd, отличные новые работы от Моррисси, The Avalanches и Кати Шилоносовой, весенний романс от московского поэта Ильи Мазо, а также вирусные треки о коронавирусе от Карди Би и МС Сенечки. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»! Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!

The Weeknd «Hardest To Love» 

Перефразируя президента, Абель Тесфайе упорно работал каждый день, ну а теперь по праву царствует. Поп-король вернулся на трон. Падите ниц!

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МС Сенечка «Вирусный трек» 

Инструкция по выживанию в 2020 году от самого доброго рэпера России. Очевидно, таких злободневных песен сейчас будет появляться все больше.

Моррисси «Love Is On Its Way Out»

Лучший за долгое время, года с 2006-го, альбом сооснователя The Smiths. Если не отменят планирующиеся концерты певца в России, надо идти.

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Kate NV «Sayonara»

Катя Шилоносова из ГШ неожиданно задвинула эксперименты с электроникой и записала классический нью-вейв 80-х в духе Japan. Блестяще!

Карди Би «Coronavirus», ремиксы iMarkkeyz и DJ Snake

Американская рэперша смешно истерит о пандемии в инстаграме —> диджеи в шутку ее сэмплируют —> вирусный хит готов! Танцуйте не выходя из дома!

Даша и Сережа «Океан»

Новоявленный дуэт Даши Шульц и Сергея Хавро небезосновательно претендует на лавры наших Beach House. Не ученический, а образцовый дрим-поп.

The Avalanches «Running Red Lights» 

Нежная колыбельная от австралийских электронщиков — при участии вокалиста Weezer и со смешным танцующим толстяком в клипе.

The Aubreys «Loved One» 

К 17 годам Финн Вулфард собрал уже вторую рок-группу. Есть вполне милые песни, но съемки в «Очень странных делах» ему удаются пока лучше.

Слушать сингл «Soda & Pie» целиком: все платформы

Маша Мария и Виктор Скорбенко «Отпустить»

Редкий по искренности и сыгранности девичий поп-рок — на вечную и снова актуальную тему любовного карантина. Здесь подпевает солист «Нотэберд».

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ИЛЬЯМАЗО «Весны слуга» 

Урбанистический романс под ломанный бит от создателя видеоигры про тоску в русских панельках. Весна идет, грязи-воды текут, весне дорогу!

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