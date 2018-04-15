Альянс двух ключевых героинь современной американской независимой поп-музыки. Богиня кибернетического соула Жанель Монэ примеряет на себя инфантильный ретрофутуризм певицы Граймс (она здесь подпевает и, похоже, участвовала в сочинении песни) — и хотя были у Жанель и более боевые шлягеры, этот наряд ей тоже очень идет. Разумеется, без злободневной темы женщин, отвоевывающих себе заслуженную власть, не обошлось — в частности, артистка и ее подруги в клипе в костюмах вагин.