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Шнуров, Дрейк, Фараон, Флоренс, Жанель — а также песня «Сладкий ватник» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этом выпуске: «Ленинград» ностальгирует по Цою, Флоренс Уэлч смотрит в небо, Фараон нежничает, Арсений Морозов злится, а Mouse on Mars выпускают одну из самых интересных пластинок 2018 года. Подписывайтесь на обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
«Ленинград» «Цой»
Альбом «Ленинграда», внезапно вышедший к 45-летию Сергея Шнурова, в основном представляет собой все тот же турбошансон, которым самая популярная группа России торгует последние годы в своих клипах, но есть и приятные исключения. Скажем, вот этот простенький шлягер, напоминающий Шнурова времен альбома «Точка» и синтипоп-проекта «Диоды».
Слушать новый альбом «Ленинграда» «Всякое» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», YouTube
Florence + The Machine «Sky Full of Song»
Первая за три года новая песня, возможно, самой амбициозной британской певицы 2010-х. Впрочем, типичной для Флоренс Уэлч изобильной изобретательности тут нет — это торжественный номер о больших чувствах в духе лучших образцов аристократической поп-музыки тридцатилетней давности.
Дрейк «Nice for What»
Канадец Дрейк, научивший массовый хип-хоп страдать, а своих коллег — признаваться в собственных слабостях, продолжает бесперебойно выпускать новые вещи. Эта из тех, что не стоит пропускать; причина — взрывной бит, который способен дать огня даже самой унылой вечеринке, и клип, в котором Дрейк со свойственным ему блеском собрал несколько красивейших женщин планеты.
Фараон «Бентли»
Глеб Голубин, пионер и герой новой школы русского хип-хопа, выпустил новый мини-альбом практически одновременно со своим приятелем Сергеем Шнуровым (см. выше). Тут много стремительной агрессии, как в песне «Убийца», и саркастической похвальбы, но быстрее всего цепляет самоуничижительная романтика, как в этой песне, — Фараон замечательно умеет сочинять о том, что когда есть деньги, любви все равно нет.
Слушать новый альбом Фараона «Dullboy» целиком: «ВКонтакте», Soundcloud
Жанель Монэ «Pynk»
Альянс двух ключевых героинь современной американской независимой поп-музыки. Богиня кибернетического соула Жанель Монэ примеряет на себя инфантильный ретрофутуризм певицы Граймс (она здесь подпевает и, похоже, участвовала в сочинении песни) — и хотя были у Жанель и более боевые шлягеры, этот наряд ей тоже очень идет. Разумеется, без злободневной темы женщин, отвоевывающих себе заслуженную власть, не обошлось — в частности, артистка и ее подруги в клипе в костюмах вагин.
Баззи «Myself»
Новая звезда мейнстримовой поп-музыки, будущий оккупант чартов и радиоэфиров. 20-летний уроженец Мичигана Баззи совмещает в своих песнях нарочитую чувственность The Weeknd, расслабленный флоу условного Янг Тага и прогулочный дух британской урбанистической эстрады. Последнее, пожалуй, — самое обаятельное, что есть в его музыке и что выделяет ее из прочих Rʼn'B-выдвиженцев; в этой песне искомый дух присутствует особенно заметно.
Слушать первый альбом Баззи «Cosmic» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Gang Gang Dance «Lotus»
Возвращение замечательной экспериментальной группы родом из психоделических 2000-х, которой не было слышно семь лет. Главным талантом Gang Gang Dance всегда было умение совмещать какой-то ритуальный ориентализм с юркими мелодиями; тут все это тоже слышно — но на новом витке. Наверное, если бы «АИГЕЛ» захотели перепеть группу «Кино», получилось бы примерно так.
Mouse on Mars «Foul Mouth»
Свой новый альбом дуэт Mouse on Mars — один из лучших образцов умной электроники 1990-х — делали по принципу музыкального социализма: масса именитых коллег свободно вносили свой творческий вклад, а дальше сами MoM придавали этому окончательную форму. Среди соучастников — братья Десснер из The National, Джастин Вернон из Bon Iver, Зак Кондон из Beirut, рэпер Аманда Бланк и кто только не. Результат — замечательный электронный джаз, по-хорошему замороченный и притом изумительно легкий, летучий. Как и эта песня, которая начинается как авант-хип-хоп в духе лейбла Anticon и разрешается красивейшим певучим эмбиентом.
Слушать новый альбом Mouse on Mars «Dimensional People» целиком: Apple Music, Google Play, Bandcamp
Томас Мраз «Кровь на микро (ft. Ochi Gang)»
Артист лейбла Оксимирона Booking Machine и, пожалуй, самый интересный артист в новом российском Rʼn'B, Томас Мраз последние полтора месяца каждое воскресенье выпускает новую песню — в итоге должен получиться альбом. Эта пока — лучшая: смысл тут довольно предсказуемый (цель творчества — самоотдача и далее по тексту), зато замечательные вокальные фокусы и энергетика, что у вышеупомянутого Дрейка.
Sonic Death «Sladkij Vatnik»
Вслед за БГ и Дельфином свой злобный альбом выпустил Арсений Морозов. Забудьте про блаженную психоделию «Арсения Крестителя»; новые Sonic Death — это хук в челюсть, двужильный грозный рок, построенный на афоризмах вроде «Не верь никому, кто старше 30» (тексты слышны плохо, но разобрать их стоит). Ну и мимо песни «Сладкий ватник» с рефреном «россиянин не танцует, россиянин не улыбается, россиянин бьет жену» пройти сложно.