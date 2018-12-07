шапито

Съесть соевую собаку, работать как Илон Маск. Читатели «Медузы» переделали поговорки так, чтобы не обижать животных

Meduza

После того как зоозащитная организация PETA призвала выкинуть из английского языка идиомы, пропагандирующие жестокое обращение с животными, мы попросили читателей перефразировать популярные русские поговорки про кошек, собак, коров и медведей. Из сотен сообщений мы отобрали 20 самых безобидных (ну почти!) выражений, придуманных читателями «Медузы».