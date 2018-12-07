 

шапито

Съесть соевую собаку, работать как Илон Маск. Читатели «Медузы» переделали поговорки так, чтобы не обижать животных

Meduza

После того как зоозащитная организация PETA призвала выкинуть из английского языка идиомы, пропагандирующие жестокое обращение с животными, мы попросили читателей перефразировать популярные русские поговорки про кошек, собак, коров и медведей. Из сотен сообщений мы отобрали 20 самых безобидных (ну почти!) выражений, придуманных читателями «Медузы».

❌ Съесть в этом деле собаку

Кирюха

✅ Съесть в этом деле соевую собаку

Юлия

✅ Воспитать в этом деле два десятка щенков

Владимир

✅ Я в этом бизнесе сто штанов сносил!

Игорь

✅ Съесть в этом деле колбасу (все знают, что она из туалетной бумаги)

❌ Тянуть кота за хвост

Ю

✅ Тянуть мужа за бороду (муж же не животное?)

Барри Бардан

✅ Выпускать Half-Life 3

❌ Работать как вол

Альбус Дамблдор

✅ Работать как домовой эльф

Нина

✅ Работать как Илон Маск

❌ Бодучей корове бог рог не дал

Игорь

✅ Как бульдозер без ковша

Виктор Ветеринаров

✅ Штормовые воды бог ветра лишил

❌ Делить шкуру неубитого медведя

Сергей

✅ Делить звезды на небе

Есенин Антон

✅ Создавать инстаграм неродившемуся котенку

Андрей

✅ Делить, кто будет мыть чистого медведя

Архип

✅ Делить зарплату Лупы, будучи Пупой

❌ Что слону дробина

Мария

✅ Что на заднице морщина

ТаьТать

✅ Что слону листик карликовой карельской березы

❌ Хватать кота за хвост

Любовь Б

✅ Хватать боксера за трусы

❌ Бешеной собаке семь верст не крюк

Соня

✅ Тревел-блогеру семь стран не крюк

❌ За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь

MaccaKOT

✅ За двумя зайцами погонишься ОБОИХ ПОЙМАЕШЬ ВСЕ В ВОСТОРГЕ АПЛОДИРУЮТ ЛЕВ ПОДОШЕЛ РУКУ ПОЖАЛ ЗАЙЦЫ С УВАЖЕНИЕМ СМОТРЯТ ПО ЛЕСУ ИДЕШЬ ШЕПЧУТСЯ ВСЕ ЗДОРОВАЮТСЯ ФОТОГРАФИРУЮТ МОЛОДЕЦ-ТО КАКОЙ

❌ Хватать розу за шипы

Иван Колыма

✅ Я, как защитник растений, предлагаю не употреблять и этих выражений. Почему вы пропагандируете уничтожение замечательных растений?!! Нужно просто заткнуться и не ******* [говорить] вообще!

📖📖📖