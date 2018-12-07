Съесть соевую собаку, работать как Илон Маск. Читатели «Медузы» переделали поговорки так, чтобы не обижать животных

После того как зоозащитная организация PETA призвала выкинуть из английского языка идиомы, пропагандирующие жестокое обращение с животными, мы попросили читателей перефразировать популярные русские поговорки про кошек, собак, коров и медведей. Из сотен сообщений мы отобрали 20 самых безобидных (ну почти!) выражений, придуманных читателями «Медузы».
✅ Съесть в этом деле соевую собаку
✅ Воспитать в этом деле два десятка щенков
✅ Я в этом бизнесе сто штанов сносил!
✅ Съесть в этом деле колбасу (все знают, что она из туалетной бумаги)
✅ Тянуть мужа за бороду (муж же не животное?)
✅ Выпускать Half-Life 3
✅ Работать как домовой эльф
✅ Работать как Илон Маск
✅ Как бульдозер без ковша
✅ Штормовые воды бог ветра лишил
✅ Делить звезды на небе
✅ Создавать инстаграм неродившемуся котенку
✅ Делить, кто будет мыть чистого медведя
✅ Делить зарплату Лупы, будучи Пупой
✅ Что на заднице морщина
✅ Что слону листик карликовой карельской березы
✅ Хватать боксера за трусы
✅ Тревел-блогеру семь стран не крюк
✅ За двумя зайцами погонишься ОБОИХ ПОЙМАЕШЬ ВСЕ В ВОСТОРГЕ АПЛОДИРУЮТ ЛЕВ ПОДОШЕЛ РУКУ ПОЖАЛ ЗАЙЦЫ С УВАЖЕНИЕМ СМОТРЯТ ПО ЛЕСУ ИДЕШЬ ШЕПЧУТСЯ ВСЕ ЗДОРОВАЮТСЯ ФОТОГРАФИРУЮТ МОЛОДЕЦ-ТО КАКОЙ
✅ Я, как защитник растений, предлагаю не употреблять и этих выражений. Почему вы пропагандируете уничтожение замечательных растений?!! Нужно просто заткнуться и не ******* [говорить] вообще!