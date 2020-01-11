Невидимая клавиатура, крадущийся автомобиль-краб и щетка, которой можно почистить зубы за 10 секунд Что нас удивило на выставке электроники CES 2020
Каждый год на проходящей в Лас-Вегасе технологической выставке CES производители электроники показывают футуристические (а порой просто безумные!) устройства, которые могут так никогда и не попасть на рынок. Но это и не важно — в конце концов, на эти причудливые гаджеты просто интересно смотреть, размышляя о том, как технологии изменят нашу жизнь в будущем. «Медуза» выбрала наиболее любопытные разработки, представленные на CES 2020 — от города, который построит Toyota, до электромобиля, передвигающегося как краб.
Умные зубные щетки
На CES 2020 показали сразу несколько умных щеток. Устройство Y-Brush подойдет тем, кто часто опаздывает по утрам, ведь с его помощью зубы можно почистить всего за 10 секунд. А щетка Oral-B iO благодаря использованию нейросетей анализирует чистку зубов и дает владельцу полезные рекомендации. Щетка Colgate Plaqless Pro оснащена специальными сенсорами. Гаджет самостоятельно ищет зубной налет и подсказывает места, которые хозяин мог случайно пропустить.
Невидимая клавиатура
Надоело выковыривать крошки из клавиатуры и чинить выпадающие кнопки? У Samsung есть решение — невидимая клавиатура Selfie Type. Просто представьте, что она стоит перед вами на столе и начинайте печатать. Selfie Type не требует дополнительного оборудования, за считывание нажатий отвечает селфи-камера телефона или планшета. То есть клавиатуру при желании можно будет развернуть где угодно, например, в аэропорту или кафе — и быстренько написать письмо или заметку. При этом места в рюкзаке клавиатура по понятным причинам не занимает. Идеально!
Аналог Nintendo Switch с играми для ПК
Гибридную игровую приставку Nintendo Switch принято ругать за слабое «железо» и хвалить за качество эксклюзивных игр. При этом ее главное преимущество — возможность подключить портативное устройство к телевизору — никто не оспаривает. Это уникальный форм-фактор, благодаря которому Switch можно использовать как дома, так и в путешествиях.
Компания Alienware создала аналогичное устройство под названием Concept UFO. Его главное отличие в том, что оно работает на Windows 10 — и на нем можно запускать полноценные игры для компьютера. По словам журналистов, запущенные на Concept UFO мультиплатформенные игры действительно выглядели лучше, чем на Nintendo Switch. Пока у Alienware нет планов на полноценное производство Concept UFO. При этом журналисты отметили, что устройство уже сейчас вполне себе работоспособно.
Реалистичные цифровые аватары
Помните мем «В интернете никто не узнает, что ты собака»? С технологией Samsung Neon этот мем стал еще правдивее. Компания разработала реалистичные цифровые аватары, которые двигаются и разговаривают в точности как люди (их внешность генерируется компьютером). Им можно поручать простейшие задачи вроде общения в чатах. Аватарами управляет искусственный интеллект, поэтому с ними можно поговорить — как с Siri или «Алисой». Более того, аватары каким-то образом (даже не спрашивайте!) могут устать и пойти отдыхать. В общем, звучит как новый эпизод «Черного зеркала».
Электромобиль-краб
К слову, об аватарах. Mercedes-Benz показала концепт футуристического электромобиля VISION AVTR, вдохновленного фильмом Джеймса Кэмерона «Аватар». Машину из-за ее дизайна называют «симбиотической», внешним видом она напоминает растения с планеты Пандора, на которой происходит действие картины. VISION AVTR оснащена полноуправляемым шасси, благодаря которому она может ехать вбок под углом 30°. Со стороны это выглядит как крадущийся краб.
Город будущего для ученых
Но куда можно отправиться на столь футуристическом автомобиле? Разумеется, в город будущего Woven City, который Toyota обещает построить у горы Фудзи в 90 километрах от Токио. Об этом компания рассказала на CES 2020.
Woven City — город-лаборатория, в котором, по задумке, будут жить ученые, тестирующие новые технологии. Экосистема города будет основываться на водородных топливных элементах. Дома построят из дерева, на крышах разместят вырабатывающие энергию фотоэлектрические панели. Улицы Woven City будут четко разделены на пешеходные и транспортные зоны.
Надеемся, в Woven City построят рестораны, в которых посетителей будут обслуживать робокошки-официанты BellaBot, а еду им приготовит робот-повар Samsung Bot Chef. Да, все это тоже показывали на выставке!
Круглый телефон и ноутбук с гибким экраном
Производители техники продолжают экспериментировать с необычными форм-факторами. Телефоны с гнущимся экраном уже не вызывают удивления, поэтому Lenovo пошла еще дальше и представила ноутбук с гибким экраном.
И это еще не все: на СES 2020 показали круглый телефон Cyrcle Phone на базе Android. Это телефон. Круглый. Слегка похож на будильник. С двумя разъемами для наушников. В продажу поступит в 2020 или 2021 году. По словам создателей, непривычная форма обусловлена тем, что круглый телефон удобнее держать в кармане, чем обычные «кирпичики».
Электронный рояль
От телефона без кнопок — к роялю без струн, концепт которого представила Roland. В верхней части устройства спрятаны динамики и резонаторы, обеспечивающие естественное звучание (есть даже имитация ударов молоточков!). В рояль также встроен дисплей и голосовой помощник Alexa. Кроме того, в рояле установлены приложения для написания музыки. Устройство работает на Android.
Фото в анонсе: Etienne Laurent / EPA / Scanpix / LETA