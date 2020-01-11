Невидимая клавиатура, крадущийся автомобиль-краб и щетка, которой можно почистить зубы за 10 секунд Что нас удивило на выставке электроники CES 2020

Аналог Nintendo Switch с играми для ПК

Гибридную игровую приставку Nintendo Switch принято ругать за слабое «железо» и хвалить за качество эксклюзивных игр. При этом ее главное преимущество — возможность подключить портативное устройство к телевизору — никто не оспаривает. Это уникальный форм-фактор, благодаря которому Switch можно использовать как дома, так и в путешествиях.

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Компания Alienware создала аналогичное устройство под названием Concept UFO. Его главное отличие в том, что оно работает на Windows 10 — и на нем можно запускать полноценные игры для компьютера. По словам журналистов, запущенные на Concept UFO мультиплатформенные игры действительно выглядели лучше, чем на Nintendo Switch. Пока у Alienware нет планов на полноценное производство Concept UFO. При этом журналисты отметили, что устройство уже сейчас вполне себе работоспособно.