Как обычно, под Новый год Путин подписал уйму новых законов. Вот главные из них

Об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД

Водителей, которые ранее имели административные штрафы и были лишены прав за превышение скорости более чем на 60 километров в час или за выезд на встречную полосу, привлекут к уголовной ответственности за повторные нарушения. Им будет грозить до двух лет лишения свободы или уголовный штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Для тех, кто уже был осужден за опасное вождение, повторное нарушение грозит тремя годами колонии или штрафом от 300 до 600 тысяч рублей.