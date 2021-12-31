Как обычно, под Новый год Путин подписал уйму новых законов. Вот главные из них
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О внесудебной блокировке сайтов, оправдывающих экстремизм и терроризм
Закон наделяет Генпрокуратуру правом требовать от Роскомнадзора ограничения доступа к сайтам, распространяющим ложные сообщения об актах терроризма, обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности. Раньше во внесудебном порядке можно было блокировать только за призывы к экстремизму. Также закон позволяет блокировать сайты, где содержатся материалы организаций, деятельность которых запрещена. А еще ресурсы, предлагающие поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса.
Об отмене обязательного техосмотра
Отныне техосмотр необходим только для коммерческого автотранспорта, например, такси или личного автомобиля, используемого в служебных целях. Также техосмотр все еще будет нужно пройти при изменении конструкции транспортного средства или при продаже и постановке на учет автомобилей и мотоциклов старше четырех лет.
Об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД
Водителей, которые ранее имели административные штрафы и были лишены прав за превышение скорости более чем на 60 километров в час или за выезд на встречную полосу, привлекут к уголовной ответственности за повторные нарушения. Им будет грозить до двух лет лишения свободы или уголовный штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Для тех, кто уже был осужден за опасное вождение, повторное нарушение грозит тремя годами колонии или штрафом от 300 до 600 тысяч рублей.
О введении в России «паспорта болельщика» — Fan ID
Fan ID — это персональная электронная карта, которую с июня 2022 года все болельщики будут обязаны оформить на госуслугах для посещения спортивных мероприятий. Список соревнований, на которые можно будет попасть только при наличии Fan ID, позже утвердит правительство РФ. Также закон предусматривает порядок заморозки «паспорта болельщика» или отказа в его оформлении для тех, кто был уличен в нарушении общественного порядка на стадионах, в том числе зарубежом.
Об удаленном судебном правосудии
Новые поправки к российским процессуальным кодексам теперь позволяют подавать иски, жалобы и повестки в электронном виде через госуслуги, а также участвовать в заседаниях суда удаленно по видеосвязи. Но можно и по старинке, личное участие и письменные жалобы закон не отменяет. Кроме того, следователям разрешат проводить по видеосвязи допросы, очные ставки и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов — кроме тех случаев, когда существует риск разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны.
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Об ответственности за невыплату алиментов
За полную или частичную неуплату в течение двух месяцев алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей гражданам будет грозить административная ответственность — исправительные работы на срок до 150 часов, арест от 10 до 15 суток или штраф в 20 тысяч рублей. Неоднократная неуплата алиментов станет уголовно наказуемой — за нее предусмотрены исправительные и принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года.
Об эвакуации при чрезвычайных ситуациях
Поправка в закон «О защите населения от чрезвычайных ситуаций» возлагает обязанность на граждан эвакуироваться из мест, объявленных зонами ЧС природного или техногенного характера. Представители МЧС поясняли, что к таким случаям могут относиться, например, лесные пожары, но ситуации, связанные с пандемией коронавируса, документ никак не регламентирует. Также подчеркивается, что о принудительной эвакуации в законе речи не идет.