Хаски, Суфьян Стивенс, «Мегаполис», «Кис-кис» и Джоджи «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: провокационный Хаски, возвышенный Стивенс, пронзительный «Мегаполис», нестареющие Public Enemy, боевые Idles и многие другие. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.
Суфьян Стивенс «Sugar»
Американский трубадур в очередной раз подтверждает свое место в пантеоне великих. В новейшей музыкальной истории Стивенс уже отметился эпохальными инди-роковыми и фолковыми пластинками (см. «Illinois» и «Carrie & Lowell»), теперь пришло время электронного интровертного opus magnum, записанного в глуши и аскезе на синтезаторах. В свои лучшие моменты «The Ascension» достигает вселенского размаха.
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Хаски «На что я дрочу»
По первому впечатлению, добрую половину нового альбома Хаски хочется отправить в мусорную корзину — как автор поступил со своим предыдущим, несостоявшимся альбомом «Евангелие от собаки». Новый альбом «Хошхоног» по форме заметно уступает предыдущему студийному диску, «Любимым песням (воображаемых) людей», но содержательно признанный мастер эпатажа поднимает ставки до уже критически опасных величин. Самая доступная песня здесь иллюстрируется клипом об уборке трупов, а самая физиологически отталкивающая снабжена сокрушительным образом президента, насилующего рэпера и всю страну.
Внимание. В следующей песне звучит мат и описываются сцены сексуального характера. Если для вас это неприемлемо, не слушайте ее.
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Joji «Your Man»
Пару лет назад комик-ютьюбер Джордж Миллер из Японии, автор знаменитого мема «Harlem Shake», решил забросить трешовый юмор и стать серьезным R&B-музыкантом. Это вторая его пластинка, и результат все еще не разочаровывает.
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«Мегаполис» «Снег и лед»
Олег Нестеров озвучивает поэзию ХХ века под вневременные и внежанровые импровизации «Мегаполиса». Музыка, летящая в вечность — которая, хоть и не стремясь к этому, точно описывает и наш горемычный 2020-й. «Ноябрь» — момент предсмертного зависания перед новой жизнью.
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МС Сенечка «С новым годом, крошка!»
Смена поколений в поп-культуре порождает все больше трибьютов, осмысляющих наше, казалось бы, еще недавнее музыкальное прошлое. 16 октября выходит сборник «Карнавала. Нет. XX лет» к юбилею «Точно ртуть алоэ». На нем свои кавер-версии песен «Мумий Тролля» представят Иван Дорн, ГШ, Монеточка, «Сансара» и другие. В качестве затравки — новогодняя композиция от МС Сенечки, переносящая оригинал в еще более раннюю эпоху условного «Мальчишника».
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Public Enemy «Public Enemy Number Won»
Этот римейк дебютного сингла Public Enemy Чак Ди получил как подарок на собственное 60-летие. Тут с ним фристайлят сплошь такие же легенды золотой эры хип-хопа — оставшиеся в живых участники Run-DMC и Beastie Boys.
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«Кис-кис» «Сорри»
Любой поп-панк очень быстро приедается. К счастью, плодовитый автор девичьего бэнда умеет сочинять и мелодичные хиты в духе слезливых баллад Red Hot Chili Peppers.
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Idles «Model Village»
Хвала и позор современного британского панка (от которого они старательно открещиваются) — бристольцы Idles на третьей своей пластинке уверенно держат планку по части драйва и ярости, но в целом не удивляют. Зато клип к одному из их новых синглов нарисовал сам Мишель Гондри с братом Оливье.
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The Neighbourhood «Lost In Translation»
Фронтмен калифорнийской группы Джесс Разерфорд манерничает как Боуи, изобретая персонального Зигги Стардаста. На четвертом альбоме The Neighbourhood он предстает в образе серебряного пришельца Чипа Хрома, сопровождаемого «монотонными» компаньонами.
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Уилл Батлер «Bethlehem»
Младший брат лидера Arcade Fire в сольном плавании звезд с неба особо не хватает, но без его энергии и темперамента канадский инди-оркестр представить невозможно.
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