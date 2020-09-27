Хаски, Суфьян Стивенс, «Мегаполис», «Кис-кис» и Джоджи «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

МС Сенечка «С новым годом, крошка!»

Смена поколений в поп-культуре порождает все больше трибьютов, осмысляющих наше, казалось бы, еще недавнее музыкальное прошлое. 16 октября выходит сборник «Карнавала. Нет. XX лет» к юбилею «Точно ртуть алоэ». На нем свои кавер-версии песен «Мумий Тролля» представят Иван Дорн, ГШ, Монеточка, «Сансара» и другие. В качестве затравки — новогодняя композиция от МС Сенечки, переносящая оригинал в еще более раннюю эпоху условного «Мальчишника».