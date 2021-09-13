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Хаски, Radiohead, Федук, Кейси Масгрейвс и Ploho «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

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Каждую (ладно, последнее время удавалось совсем не каждую — но скоро мы вернемся к привычному расписанию) неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: отличные клипы рэпера Хаски и группы Ploho, дуэт Федука с Дорой и раритет от Radiohead.

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