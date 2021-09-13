Хаски, Radiohead, Федук, Кейси Масгрейвс и Ploho «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую (ладно, последнее время удавалось совсем не каждую — но скоро мы вернемся к привычному расписанию) неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: отличные клипы рэпера Хаски и группы Ploho, дуэт Федука с Дорой и раритет от Radiohead.
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Хаски «Реванш»
Хоронили Хаски, играли на баяне. Кровавое сатанинское алкопобоище по мотивам «Петровых в гриппе» — с Серебренниковым в образе Деда Мороза и Хаски в еще одной роли трупа. Один из лучших клипов года.
Внимание. В клипе много мата и насилия. Если для вас это неприемлемо, не смотрите его.
Ploho «Нулевые»
В 1990-е, как известно, убивали людей и все бегали абсолютно голые, но нельзя напугать 1990-ми тех, кто рожден в нулевые.
Radiohead «If You Say The Word»
Radiohead помпезно переиздают в ноябре два своих революционных альбома 20-летней давности под общей вывеской «Kid A Mnesia». Как выясняется, в закромах у группы с той поры сохранилось приличное количество неизданных раритетов. Вот первая из этих жемчужин, удивительно актуально звучащая нынешней осенью.
Low «White Horses»
Ветераны слоукора шумят, кричат и лязгают, разлагая свою вселенскую скорбь на неуютные и беспокойные музыкальные атомы. Альбом, который непременно попадет во все авторитетные и высоколобые списки лучшего за 2021 год.
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Федук и Дора «Поздно»
Дуэт с Дорой, гитарные партии от Максима Макарычева из On-The-Go и строчка «Я слушаю русский рок» как бы намекают, что Федук подался в рок-музыку. Но эти заигрывания мало что общего с ней имеют.
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Кейси Масгрейвс «Justified»
Звезда американского кантри записывает второй подряд безупречный поп-альбом (и речь не про Тейлор Свифт!). В 2018 году Кейси Масгрейвс удивила своим «Golden Hour» — пластинкой, вдохновленной свадьбой с певцом Растоном Келли и удостоенной «Грэмми». Спустя три года на «Star-Crossed» она документирует хроники развода. Вопреки всем печалям это снова красиво.
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Saint Etienne «Pond House»
Идеальный трип-хоп для кофешопа. Лондонское трио воскрешает дух 1990-х с помощью сэмпла из давнего трека Натали Имбрулии.
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«Буерак» «Ушел в себя»
Новосибирский постпанк-дуэт проводит первую ревизию творчества и спустя пять лет после выхода дебютного альбома записывает своеобразный ремейк. Судя по всему, проще и легче с тех пор лирическому герою «Буерака» не стало: «неврозы, депрессивность и нет пути назад».
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박혜진 Park Hye Jin — «Letʼs Sing Letʼs Dance»
Мы и сами удивлены, но в Южной Корее записывают не только кей-поп, а еще вот такой бодрящий микс электроники и хип-хопа, приходящийся ко двору именитым лейблам.
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«Тальник» «Сипс (Remix) 5-5»
Таинственная неприступная группа «Тальник» нарушила непререкаемое правило — не выкладывать свою музыку в стриминги. И, разумеется, одного этого факта достаточно, чтобы немедленно оказаться в плейлисте «Медузы».
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