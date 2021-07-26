Foo Fighters (в роли Bee Gees), Бек (в роли Маккартни), Coldplay, Сюзанна и IOWA с Елкой «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: Foo Fighters косплеят Bee Gees, а Бек — сэра Пола, Джеймс Блейк уморительно страдает, а IOWA и Елка счастливо дурачатся.
Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify, а также присоединяйтесь к музыкальному марафону «Агенты лета» в поддержку «Медузы». Ежедневно по будням мы публикуем новые треки, специальные выступления или обращения наших любимых артистов. Поддержать «Медузу», оформив регулярное пожертвование, можно здесь.
Dee Gees «You Should Be Dancing»
Кто может быть лучше Дэйва Грола, старательно выводящего фальцетом нетленные хиты главной диско-группы всех времен? Только Дэйв Грол, который непременно еще что-нибудь подобное учудит, и не раз!
Слушать альбом «Hail Satin» целиком: все платформы
Пол Маккартни и Бек «Find My Way»
Бек пританцовывает по коридорам безымянного отеля в цифровой маске молодого Маккартни. Битловский дипфейк, который мы заслужили.
Джеймс Блейк «Say What You Will»
Гомерически смешной и ироничный клип, на всем протяжении которого Джеймс Блейк старательно завидует более успешному музыканту — брату и продюсеру Билли Айлиш Финнеасу. От сцены в туалете натурально хочется ОРАТЬ.
IOWA и Елка «Яблоко»
Дуэт мечты, сотворивший донельзя умилительный и оптимистичный гимн о простейших истинах. Мелодия счастья, под которую отчаянно хочется «больше не взрослеть».
Dave «Clash»
Рэпер из Лондона Дэвид Оробоса Омореги уже основательно прогремел в 2019 году своим дебютным диском «Psychodrama», который был удостоен престижных премий Mercury Prize и Brit Awards. Сейчас со вторым альбомом он проворачивает тот же трюк — в прессе его уже назначили главным претендентом на звание рэп-альбома года в Британии.
Слушать альбом «Weʼre All Alone In This Together» целиком: все платформы
Сюзанна «Парим»
Легким эффектным жестом R&B-звезда Сюзанна превращается практически в постпанк-бестию Сьюзи Сью. Этот образ ей идет больше.
Слушать альбом «Karaoke Provoke» целиком: все платформы
Coldplay «Coloratura»
Эпический десятиминутный финал альбома «Music of the Spheres», выходящего в октябре. Интереснее, чем все травоядные хиты группы последних лет.
«Тараканы!» «Louder Than Thunder»
Московские панки далеко не впервые обращаются к иностранному репертуару. Песни на английском появлялись еще на самых ранних пластинках «Тараканов!», да и практика перевода избранных творений для западной аудитории (которая у группы, безусловно, есть) тоже не в новинку. И каждый раз это уже какая-то словно бы совсем другая группа «Tarakany!».
«Вадяра Блюз» «Под небом»
Вадим Баранов — один из самых необычных и интересных резидентов «Газгольдера». Не рэп, не рок, не шансон, и даже не блюз. Что-то среднее, очень русское и проникновенное.
Слушать альбом «Стрелы» целиком: все платформы
«Космос на потолке» «Медленным белым»
Когда еще мечтать о чае со снегом и белой нежной зиме как не посреди жаркого лета.