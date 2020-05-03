Елка, «Кровосток», Дима Билан, Антоха МС и «РыцарныеРыцари» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: новые высоты от сайд-проекта певицы Елки, интеллигентная перезагрузка Димы Билана и танцы-танцы-танцы от Haim, Антохи МС и Lovanda. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!
Car Seat Headrest «Hollywood»
Главная надежда американского инди-рока пускается в рисковые эксперименты с электроникой и синтезаторами… и преуспевает! Лучший альбом недели.
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ЯАVЬ «Крылья»
Песня высокого полета: нежно и нервно Елка выдает практически Трента Резнора. Как пели ее земляки, постоянный прилив тревоги возрастает.
Haim «I Know Alone»
Эта пандемия видимо принесет рекордное число песен о депрессии и одиночестве. Но танец сестер Хаим имеет все шансы стать вирусным хитом в тиктоке.
«Кровосток» «Дети»
У всех дети как дети, а внутренний ребенок «Кровостока» повзрослел слишком рано.
Внимание. В этой песне есть мат. Если для вас это неприемлемо, не слушайте ее.
Дима Билан «Весна»
Заслуженный поп-ветеран небезынтересно переизобретает себя. Среди соавторов — Сергей Сироткин. Впрочем, лучшую песню на альбоме Билан написал сам.
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Lovanda «Венера»
Стильный, хоть и дураческий хип-хоп от дуэта из Екатеринбурга. В роли танцующих на фоне академии наук пенсионеров — пионеры советского брейк-данса.
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Run The Jewels «Ooh La La»
Горящая куча денег, шампанское и пляски на костях мировой финансовой системы — пока это только фантазия (снятая до карантина), но кто знает.
О! Марго «Ван Гог»
Героиня знаменитого клипа «Обе две» выросла и сама стала певицей. Дебют неровный, еще пребывающий в поисках себя, но не без творческих удач.
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Антоха МС «Успей познать»
Неистребимый оптимизм, простодушная философия и обязательные танцы от московского рэпера-трубача.
«РыцарныеРыцари» «Терпеть»
Наш — малобюджетный, но куда более суровый и правдивый — ответ Royal Blood. А также беспросветный манифест маленького человека эпохи фестиваля «Боль».
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