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Елка, «Кровосток», Дима Билан, Антоха МС и «РыцарныеРыцари» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: новые высоты от сайд-проекта певицы Елки, интеллигентная перезагрузка Димы Билана и танцы-танцы-танцы от Haim, Антохи МС и Lovanda. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!