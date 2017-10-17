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Дождь, кот, лень И другие причины, почему вы не идете за продуктами, даже если очень хотите есть
Знакомо вам чувство: вы сидите дома, хочется есть, но нет еды. И в магазин тоже идти не хочется. И вы просто не можете сейчас туда пойти. Мы с сервисом доставки продуктов Family Friend вас очень хорошо понимаем — и перечисляем причины, почему в магазин вы точно не пойдете.
Когда погода — так себе. То есть почти всегда
В Москве выше 12 градусов температура держится только четыре месяца — впрочем, иногда и в оставшиеся четыре месяца все не слава богу (как, например, этим летом). Вы носите сумки под дождем, под снегом, под дождем со снегом? Вы молодец, но зачем себя мучить?
Когда погода, может, и ничего, но в магазине регулярно хамят и на кассах очереди
В Москве на каждом квадратном километре живет почти 5000 человек — это вместимость небольшого стадиона (для сравнения, в Псковской области на такой же территории живет меньше 12 человек). Неудивительно, что мы быстро устаем друг от друга: ругаемся, бесимся из-за очередей и не слишком хорошего сервиса в магазинах. Это утомляет. И это нормально.
Когда вы вроде не против сходить в магазин и погода хорошая, но у вас кот и у него лапки
Да, кошки давно научились контролировать своих хозяев, в основном с помощью мурлыканья, мяуканья и других звуков.
Когда на улице все хорошо, но просто вы никак не можете уйти из дома
Например, сантехник пришел чинить трубу и что-то закопался. Или родители позвонили по скайпу и хотят рассказать про свой отпуск во всех мельчайших деталях. Или нужно работать. В общем, есть веская причина, по которой вы сидите и голодаете.
Когда вам, в общем, ничего не мешает — просто лень. Или нет времени
Если вы живете в Москве и работаете, то, скорее всего, это занимает у вас почти все время — средний рабочий день в столице длится 10 с половиной часов. Плюс на работу и с работы еще час-два. Точно нужно тратить оставшееся время на таскание пакетов из магазина?
Когда вы все-таки пошли в магазин — но что-то пошло не так
Возможно, рядом с вами есть магазин, и он даже хороший, только дойти до него — это бег с препятствиями. В 2017 году в Москве переделывали 80 улиц, парков, скверов и площадей. Короче говоря, добраться до магазина примерно так же сложно, как выполнить задание царя из русской сказки.
Когда вы все-таки дошли до магазина — но совершенно забыли, что вам нужно
Вы молодец — вы добрались до супермаркета! Только совершенно забыли, что хотите готовить. Или даже знаете, только не выписали ингредиенты. Вы ищете рецепт в интернете и пытаетесь ничего не забыть. Иначе вернетесь домой и выясните, что куплено все, кроме какой-то специи, без которой все остальные продукты не имеют смысла.
Но вообще, можно себя не мучить
Совершенно не обязательно ходить по магазинам и терять время — можно заказать свежие продукты домой. Family Friend (мы с ними сделали этот материал) доставляют продукты с 10 утра до 8 вечера через два часа после заказа — ну или к удобному времени. Заказ можно сделать в любой день и в любое удобное время. Просто скачайте приложения для айфона или «андроида» — и заказывайте. Причем необязательно только продукты — есть еще и кулинария (например, котлеты из нежной телятины или домашний фаршированный перец), которую нужно просто пожарить или запечь, все остальное уже сделано.
И приводите друзей — с каждого приведенного друга вы получите 500 бонусных рублей (и ваш друг тоже). На эти бонусы потом можно покупать продукты. А по промокоду MEDUZA вы получите и скидку 20% на первый заказ. В общем, заказывайте тут. Пока что работает только в Москве!