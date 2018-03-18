Ровно год назад Фил Элверум, один из самых удивительных рок-музыкантов наших дней (например, ему одинаково удаются и трогательный акустический фолк, и драматический блэк-метал), выпустил альбом «A Crow Looked At Me», целиком посвященный смерти его жены. То были максимально, до неуютности откровенные песни о потере, горе и абсурдности человеческого существования: музыка как жесткий сеанс терапии для себя и слушателей. «Now Only» — продолжение того же разговора по душам, не менее впечатляющее; в титульной вещи, например, под простецкую мелодию припева Элверум поет о том, как умирают люди, — а в куплетах ведет дневник своих потерянных музыкантских будней. Лучше слушать с подстрочником; можно и расплакаться.