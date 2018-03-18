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Дельфин, Фараон, The Decemberists — а еще кино от Arcade Fire и рэп от «Рика и Морти»! «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этом выпуске — лучший за последние годы альбом The Decemberists, разозлившийся Дельфин, женский рок и женский рэп, а также музыкальная мини-серия «Рика и Морти» и группа с самым трудно запоминаемым названием в России. Подписывайтесь на обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
The Decemberists «Once In My Life»
Открывающая песня восьмой пластинки американской группы, созданной ценителями русской культуры (они не только называются «Декабристы» — на новом альбоме есть еще и восьмиминутная вещь под названием «Rusalka, Rusalka»), хорошо предвосхищает все то, что следует дальше. Торжественный речистый фолк, органично окруженный синтезаторами из восьмидесятых; уместно театрализованная мелодика; парадоксальное сочетание тщеты всего сущего и бодрости духа. Одна из лучших записей Колина Мелоя и его ансамбля.
Слушать новый альбом The Decemberists «Iʼll Be Your Girl» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Дельфин «520»
Современная Россия разозлит даже людей, которые, казалось, давно обрели внутренний покой. Сначала был Борис Гребенщиков, теперь Андрей Лысиков, записавший самый жесткий, громкий и злободневный свой альбом в этом десятилетии. «520» — первая весточка с него: воинственная песня за мир, проиллюстрированная красноречивым клипом про гражданский активизм и обыкновенный вождизм.
Arcade Fire «Money + Love»
На этой неделе две крупнейших рок-группы мира — Imagine Dragons и Arcade Fire — выпустили по клипу-фильму: у первых видео длится 12 минут, у вторых — еще на четверть дольше. Канадцев мы любим больше — да и музыка у них куда сильнее: под две песни, замыкающие альбом «Everything Now», разворачивается незамысловатый, но яркий сюжет про общество потребления, борьбу с ним, тюрьму и волю.
Run the Jewels «Oh Mama»
Самый лютый рэп-дуэт Америки с клипом, по сути представляющим собой новую (пусть и короткую) серию величайшего мультсериала современности «Рик и Морти». А сериал тут, в свою очередь, пародирует «Людей в черном». Ух!
Фараон «Убийца»
Первая вещь с грядущего альбома первопроходца новой школы русского рэпа. Мемами у Фараона становятся песни совсем другого рода — но именно в такой оголтелой готике лучше всего слышна суровая харизма музыканта: такие кинжальные выпады не умеет делать никто из его сверстников.
Mount Eerie «Now Only»
Ровно год назад Фил Элверум, один из самых удивительных рок-музыкантов наших дней (например, ему одинаково удаются и трогательный акустический фолк, и драматический блэк-метал), выпустил альбом «A Crow Looked At Me», целиком посвященный смерти его жены. То были максимально, до неуютности откровенные песни о потере, горе и абсурдности человеческого существования: музыка как жесткий сеанс терапии для себя и слушателей. «Now Only» — продолжение того же разговора по душам, не менее впечатляющее; в титульной вещи, например, под простецкую мелодию припева Элверум поет о том, как умирают люди, — а в куплетах ведет дневник своих потерянных музыкантских будней. Лучше слушать с подстрочником; можно и расплакаться.
Слушать новый альбом Mount Eerie «Now Only» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Кортни Барнетт «Need A Little Time»
Отличный женский инди-рок: новая вещь австралийки Кортни Барнетт, о которой мы уже рассказывали. Здесь она замечательно показывает все свои музыкальные навыки — и спеть жизненную историю, и выкрутить ручки вправо ровно тогда, когда это требуется.
Сигрид «Raw»
21-летняя шведская девушка в этом году выиграла конкурс новичков BBC Sound of Music — звание, которое обычно ведет как минимум к радиоэфирам и хит-парадам. Эта песня — вполне типичный скандинавский поп с кокетливым пианино и намеками на соул — вряд ли сулит что-то большее, но и ничего не портит.
Эмелевская «Душно и сладко»
Продолжаем следить за развитием женского рэпа в России — и радоваться. Новая песня Лемы Эмелевской побанальнее, чем недавний альбом Маши Химы, и спекуляций на гендерных стереотипов тут, пожалуй, многовато — но хаусовый грув певица чувствует не хуже какого-нибудь Элджея и отменно справляется и с читкой, и с поп-припевом.
«Кобыла и трупоглазые жабы искали цезию, нашли поздно утром свистящего хна» «Кафрский рогатый ворон»
Заслуженная подпольная группа с самым удивительным в мире названием не так страшна, как может показаться: лидер «Кобыл» Антон Вагин — тончайший ценитель эстрадной музыки, и в творчестве группы его поп-чутье тоже отлично слышно. С поправкой, конечно, на сюрреализм и долю зрелищного безумия в духе Петра Мамонова. Кроме того, благодаря этой песне можно расширить свои познания в орнитологии.
Слушать новый альбом «Кобылы и трупоглазых жаб» «Единственный нормальный русский рэп» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте»