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Что смотреть в кино: «Убийство в «Восточном экспрессе»», «Ужин», «Ван Гог. С любовью, Винсент», «Тетраграмматон» Ультракороткие рецензии (280 знаков!!!) на главные фильмы недели
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Обычно это рецензии, укладывающиеся в 140 знаков, но на этой неделе мы решили их сделать в два раза длиннее — в честь того, что Twitter увеличил максимальную длину твита до 280 символов. Фильмы этой недели: новая экранизация романа Агаты Кристи «Убийство в »«Восточном экспрессе»», «Ужин» с Ричардом Гиром в главной роли, анимационная картина «Ван Гог. С любовью, Винсент» и кинокомикс «Тетраграмматон» о супергероях-философах.
Убийство в »«Восточном экспрессе»»
Кеннет Брана приклеил себе выдающиеся усы, сел в поезд и стал Эркюлем Пуаро. В компании звезд первой величины — от Джонни Деппа и Пенелопы Крус до Джуди Денч и Уиллема Дэфо — британский режиссер и актер перерассказал классический детектив Агаты Кристи, превратив его в сказку.
Для кого: для блюстителей традиций
Ужин
Великосветский ужин в мишленовском ресторане становится гротескной драмой абсурда — впрочем, не смешной — с выяснением отношений между высокопоставленным политиком (Ричард Гир) и его семьей. Искусственная и довольно унылая моральная притча о лицемерных отцах и распущенных детях.
Для моралистов
Ван Гог. С любовью, Винсент
Анимационный полный метр о смерти Ван Гога и расследовании ее обстоятельств. Много ненужных подробностей, вполне соответствующих реальности. Главное наслаждение — оживающие картины гения, особенно портреты. Каждый кадр мультфильма нарисован вручную, причем масляными красками.
Для кого: для любителей изящных искусств
Тетраграмматон
Прекрасный и безумный опыт: мультфильм не столько об истории философии ХХ века, сколько о ее внутренних противоречиях. Стиль — в духе анимационных скетчей «Монти Пайтон», в числе персонажей — Хайдеггер, Витгенштейн, Ницше, Дэвид Линч и Ктулху. Режиссер Клим Козинский — дебютант.
Для кого: для экспериментаторов