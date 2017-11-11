истории

Что смотреть в кино: «Убийство в «Восточном экспрессе»», «Ужин», «Ван Гог. С любовью, Винсент», «Тетраграмматон» Ультракороткие рецензии (280 знаков!!!) на главные фильмы недели

Meduza
09:18, 11 ноября 2017

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Обычно это рецензии, укладывающиеся в 140 знаков, но на этой неделе мы решили их сделать в два раза длиннее — в честь того, что Twitter увеличил максимальную длину твита до 280 символов. Фильмы этой недели: новая экранизация романа Агаты Кристи «Убийство в »«Восточном экспрессе»», «Ужин» с Ричардом Гиром в главной роли, анимационная картина «Ван Гог. С любовью, Винсент» и кинокомикс «Тетраграмматон» о супергероях-философах.

Убийство в »«Восточном экспрессе»»

Кеннет Брана приклеил себе выдающиеся усы, сел в поезд и стал Эркюлем Пуаро. В компании звезд первой величины — от Джонни Деппа и Пенелопы Крус до Джуди Денч и Уиллема Дэфо — британский режиссер и актер перерассказал классический детектив Агаты Кристи, превратив его в сказку.

20th Century Fox Russia
Для кого: для блюстителей традиций

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Ужин

Великосветский ужин в мишленовском ресторане становится гротескной драмой абсурда — впрочем, не смешной — с выяснением отношений между высокопоставленным политиком (Ричард Гир) и его семьей. Искусственная и довольно унылая моральная притча о лицемерных отцах и распущенных детях.

ПРОвзгляд

Для моралистов

Ван Гог. С любовью, Винсент

Анимационный полный метр о смерти Ван Гога и расследовании ее обстоятельств. Много ненужных подробностей, вполне соответствующих реальности. Главное наслаждение — оживающие картины гения, особенно портреты. Каждый кадр мультфильма нарисован вручную, причем масляными красками.

KinomaxCinema
Для кого: для любителей изящных искусств

Тетраграмматон

Прекрасный и безумный опыт: мультфильм не столько об истории философии ХХ века, сколько о ее внутренних противоречиях. Стиль — в духе анимационных скетчей «Монти Пайтон», в числе персонажей — Хайдеггер, Витгенштейн, Ницше, Дэвид Линч и Ктулху. Режиссер Клим Козинский — дебютант. 

Сергей Сондра
Для кого: для экспериментаторов

Антон Долин

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