Что смотреть в кино: «Убийство в «Восточном экспрессе»», «Ужин», «Ван Гог. С любовью, Винсент», «Тетраграмматон» Ультракороткие рецензии (280 знаков!!!) на главные фильмы недели

Кеннет Брана приклеил себе выдающиеся усы, сел в поезд и стал Эркюлем Пуаро. В компании звезд первой величины — от Джонни Деппа и Пенелопы Крус до Джуди Денч и Уиллема Дэфо — британский режиссер и актер перерассказал классический детектив Агаты Кристи, превратив его в сказку.