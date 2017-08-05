Что смотреть в кино: «Темная башня», «Ветреная река» и «Теснота» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. На этой неделе в кинотеатрах начали показывать: один самых долгожданных фильмов года — экранизацию Стивена Кинга «Темная башня» Николая Арселя, детектив «Ветреная река» с Джереми Реннером и картину «Теснота» Кантемира Балагова, покорившую Канны.