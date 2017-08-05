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Что смотреть в кино: «Темная башня», «Ветреная река» и «Теснота» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. На этой неделе в кинотеатрах начали показывать: один самых долгожданных фильмов года — экранизацию Стивена Кинга «Темная башня» Николая Арселя, детектив «Ветреная река» с Джереми Реннером и картину «Теснота» Кантемира Балагова, покорившую Канны.
Темная башня
Экранизация восьмитомного цикла Стивена Кинга — мистический вестерн о дуэли Стрелка (Идрис Эльба) и Дьявола (Мэттью Макконахи). Провальный.
Для кого: для бесстрашных
Ветреная река
Атмосферный морозный триллер о расследовании убийств в индейской резервации. Сколько лет прошло, а фронтир и ныне тут. Джереми Реннер рулит.
Для кого: для знатоков коренной Америки
Теснота
Блестящий дебют ученика Сокурова Кантемира Балагова о жестоком и нежном взрослении в Нальчике 1990-х. Балагову только что исполнилось 26.
Для кого: тех, кто еще не разуверился в отечественном кино