Что смотреть в кино: Kingsman, «Роден», «Заложники» и «Русские евреи-3» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: кинокомикс Kingsman, жизнеописание Родена в одноименной картине, «Заложники» — фильм об угоне самолета в советской Грузии от автора «Жары», завершение трилогии Леонида Парфенова «Русские евреи».