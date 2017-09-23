истории

Что смотреть в кино: Kingsman, «Роден», «Заложники» и «Русские евреи-3» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

Meduza
08:39, 23 сентября 2017

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: кинокомикс Kingsman, жизнеописание Родена в одноименной картине, «Заложники» — фильм об угоне самолета в советской Грузии от автора «Жары», завершение трилогии Леонида Парфенова «Русские евреи».

«Kingsman: Золотое кольцо»

20th Century Fox Russia

Жестокий и наглый постмодернистский кинокомикс продолжает глумиться над одними и веселить других. Колин Ферт воскрес, Элтон Джон призван. 

 Для кого: для англофилов

«Роден»

Русский Репортаж

Карикатурно выспренное жизнеописание великого французского скульптора — вечно в окружении влюбленных женщин и прочих обнаженных моделей.

Для кого: для франкофилов

«Заложники»

Central Partnership

Жесткая реалистическая хроника неудачного угона самолета в советском Тбилиси начала 1980-х. Обескураживающая трансформация режиссера «Жары».

Для кого: для свободолюбивых

Подробнее о «Заложниках»

«Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года»

cdkino

Завершение трилогии Леонида Парфенова, изобретательной и тщательной работы для широких масс. Здесь — о корнях позднесоветского антсемитизма.

Для кого: для интересующихся новейшей историей

Послушать Парфенова

Антон Долин

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