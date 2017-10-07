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Что смотреть в кино: «Бегущий по лезвию 2049», «Между нами горы», «Жизнь впереди» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева — самый ожидаемый сиквел этого года; «Между нами горы» с Идрисом Эльбой и Кейт Уинслет, которые выжили после авиакатастрофы, и трагикомедия Карена Оганесяна «Жизнь впереди» с актерами «Горько».
Бегущий по лезвию 2049
Сиквел культовой классики: люди и репликанты, отцы и дети, Райан Гослинг и Харрисон Форд. А лучше всех все равно оператор Роджер Дикинс.
Для кого: для футурологов
Между нами горы
Идрис Эльба, Кейт Уинслет и безымянный лабрадор выживают после авиакатастрофы в заснеженных горах. Много штампов, чувств и красивых пейзажей.
Для кого: для чувствительных
Жизнь впереди
Отечественная трагикомедия о встрече выпускников с актерами «Горько» (но не только) по сценарию автора «Горько», снявшего имя из титров.
Для кого: для не стареющих душой