истории

Что смотреть в кино: «Бегущий по лезвию 2049», «Между нами горы», «Жизнь впереди» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

Meduza
06:39, 7 октября 2017

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева — самый ожидаемый сиквел этого года; «Между нами горы» с Идрисом Эльбой и Кейт Уинслет, которые выжили после авиакатастрофы, и трагикомедия Карена Оганесяна «Жизнь впереди» с актерами «Горько».

Бегущий по лезвию 2049

Сиквел культовой классики: люди и репликанты, отцы и дети, Райан Гослинг и Харрисон Форд. А лучше всех все равно оператор Роджер Дикинс.

Sony Pictures
Для кого: для футурологов

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Между нами горы

Идрис Эльба, Кейт Уинслет и безымянный лабрадор выживают после авиакатастрофы в заснеженных горах. Много штампов, чувств и красивых пейзажей.

20th Century Fox Russia
Для кого: для чувствительных

Жизнь впереди

Отечественная трагикомедия о встрече выпускников с актерами «Горько» (но не только) по сценарию автора «Горько», снявшего имя из титров.

Central Partnership
Для кого: для не стареющих душой

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