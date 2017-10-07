Что смотреть в кино: «Бегущий по лезвию 2049», «Между нами горы», «Жизнь впереди» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева — самый ожидаемый сиквел этого года; «Между нами горы» с Идрисом Эльбой и Кейт Уинслет, которые выжили после авиакатастрофы, и трагикомедия Карена Оганесяна «Жизнь впереди» с актерами «Горько».