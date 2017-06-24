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Что смотреть на выходных: «Трансформеры», «Холодное танго» Чухрая и «Фотоувеличение» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) от Антона Долина
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии от Антона Долина — около 140 знаков каждая, рассказывающие о главных премьерах недели. С 22 июня в прокате — «Трансформеры. Последний рыцарь» Майкла Бэя, «Холодное танго» Павла Чухрая с Юлией Пересильд и Риналем Мухаметовым. Кроме того, 24 июня в кинотеатрах Москвы, Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга можно будет посмотреть «Фотоувеличение» Антониони.
Трансформеры. Последний рыцарь
Какофония грохота, патриотизма, тупых шуток и агрессивных спецэффектов от Майкла Бэя. Новые компоненты — рыцари, динозавры и Энтони Хопкинс.
Для кого: для тинейджеров
Холодное танго
Старомодная, но благородная драма Павла Чухрая. История любви на фоне уничтожения евреев немцами в годы войны — и послевоенных репрессий.
Для кого: для небезразличных к истории
Фотоувеличение
Уникальный шанс увидеть шедевр Антониони на большом экране. Секс и рок-н-ролл в философском детективе о свингующем Лондоне 1960-х. Маст си.
Для кого: для всех