Что смотреть на выходных: «Трансформеры», «Холодное танго» Чухрая и «Фотоувеличение» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) от Антона Долина

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии от Антона Долина — около 140 знаков каждая, рассказывающие о главных премьерах недели. С 22 июня в прокате — «Трансформеры. Последний рыцарь» Майкла Бэя, «Холодное танго» Павла Чухрая с Юлией Пересильд и Риналем Мухаметовым. Кроме того, 24 июня в кинотеатрах Москвы, Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга можно будет посмотреть «Фотоувеличение» Антониони.