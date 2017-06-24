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Что смотреть на выходных: «Трансформеры», «Холодное танго» Чухрая и «Фотоувеличение» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) от Антона Долина

Meduza
09:20, 24 июня 2017

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии от Антона Долина — около 140 знаков каждая, рассказывающие о главных премьерах недели. С 22 июня в прокате — «Трансформеры. Последний рыцарь» Майкла Бэя, «Холодное танго» Павла Чухрая с Юлией Пересильд и Риналем Мухаметовым. Кроме того, 24 июня в кинотеатрах Москвы, Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга можно будет посмотреть «Фотоувеличение» Антониони.

Трансформеры. Последний рыцарь

Какофония грохота, патриотизма, тупых шуток и агрессивных спецэффектов от Майкла Бэя. Новые компоненты — рыцари, динозавры и Энтони Хопкинс.

Для кого: для тинейджеров

Холодное танго

Старомодная, но благородная драма Павла Чухрая. История любви на фоне уничтожения евреев немцами в годы войны — и послевоенных репрессий.

ХОЛОДНОЕ ТАНГО / фильм Павла Чухрая (официальный треллер)

Уже очень скоро! Смотрите новый фильм Павла Чухрая "Холодное танго" в кино!!! С 22 ИЮНЯ

Опубликовано Studio SLON / Студия СЛОН 13 июня 2017 г.
Для кого: для небезразличных к истории

Фотоувеличение

Уникальный шанс увидеть шедевр Антониони на большом экране. Секс и рок-н-ролл в философском детективе о свингующем Лондоне 1960-х. Маст си. 

BLOW UP — Official Trailer (1966)
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Для кого: для всех