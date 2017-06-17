Что смотреть на выходных: «Тачки 3» и «Очень плохие девчонки» со Скарлетт Йоханссон Ультракороткие рецензии (140 знаков!) от Антона Долина

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии от Антона Долина — около 140 знаков каждая — на главные премьеры недели. С 15 июня в прокате — «Тачки 3» Брайана Фи, «Очень плохие девчонки» Люсии Аньелло, «Он и Она» Николя Бедоса и «Самокритика буржуазного пса» Юлиана Радльмайера.