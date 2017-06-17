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Что смотреть на выходных: «Тачки 3» и «Очень плохие девчонки» со Скарлетт Йоханссон Ультракороткие рецензии (140 знаков!) от Антона Долина

Meduza
08:27, 17 июня 2017

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии от Антона Долина — около 140 знаков каждая — на главные премьеры недели. С 15 июня в прокате — «Тачки 3» Брайана Фи, «Очень плохие девчонки» Люсии Аньелло, «Он и Она» Николя Бедоса и «Самокритика буржуазного пса» Юлиана Радльмайера.

Тачки 3

Молния Маккуин думает о пенсии, молодежь наступает на задние шины. Но впереди финальная гонка! Предсказуемая сказка о говорящих машинах.  

Для кого: для автомобилистов и любителей гонок

Очень плохие девчонки

Скарлетт Йоханссон и ее подружки на девичнике в Майами случайно убили стриптизера. Очень глупая и местами истерически смешная комедия. 

Для кого: для людей с невзыскательным чувством юмора

Он и она

Французская разговорная трагикомедия о многолетних отношениях супружеской пары — писателя и его музы. Почти Вуди Аллен, но, увы, не он. 

Для кого: для франкофилов

Самокритика буржуазного пса

Группа безалаберных коммунистов устраивается работать на яблочную плантацию и снимает там кино. Остроумная немецкая комедия не для всех.

А для кого: для молодых интеллектуалов

Антон Долин