истории
Что смотреть на выходных: «Тачки 3» и «Очень плохие девчонки» со Скарлетт Йоханссон Ультракороткие рецензии (140 знаков!) от Антона Долина
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии от Антона Долина — около 140 знаков каждая — на главные премьеры недели. С 15 июня в прокате — «Тачки 3» Брайана Фи, «Очень плохие девчонки» Люсии Аньелло, «Он и Она» Николя Бедоса и «Самокритика буржуазного пса» Юлиана Радльмайера.
Тачки 3
Молния Маккуин думает о пенсии, молодежь наступает на задние шины. Но впереди финальная гонка! Предсказуемая сказка о говорящих машинах.
Для кого: для автомобилистов и любителей гонок
Очень плохие девчонки
Скарлетт Йоханссон и ее подружки на девичнике в Майами случайно убили стриптизера. Очень глупая и местами истерически смешная комедия.
Для кого: для людей с невзыскательным чувством юмора
Он и она
Французская разговорная трагикомедия о многолетних отношениях супружеской пары — писателя и его музы. Почти Вуди Аллен, но, увы, не он.
Для кого: для франкофилов
Самокритика буржуазного пса
Группа безалаберных коммунистов устраивается работать на яблочную плантацию и снимает там кино. Остроумная немецкая комедия не для всех.
А для кого: для молодых интеллектуалов