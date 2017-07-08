Что смотреть на выходных: «Человек-паук: Возвращение домой», «Во всем виноват енот» и «Эксперимент „Офис“» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) от Антона Долина

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые рассказывают о главных премьерах недели и помогают ориентироваться в прокате. На этой неделе: новый «Человек-паук», экзистенциальная комедия с енотом и (наконец-то) хоррор про офисное рабство.