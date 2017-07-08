истории
Что смотреть на выходных: «Человек-паук: Возвращение домой», «Во всем виноват енот» и «Эксперимент „Офис“» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) от Антона Долина
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые рассказывают о главных премьерах недели и помогают ориентироваться в прокате. На этой неделе: новый «Человек-паук», экзистенциальная комедия с енотом и (наконец-то) хоррор про офисное рабство.
«Человек-паук: Возвращение домой»
Бодрая перезагрузка франшизы Marvel: знаменитый супергерой стал шкодливым школьником. Экс-Бэтмен Майкл Китон наслаждается ролью злодея.
Для кого: для молодых душой
«Во всем виноват енот»
Брайан Крэнстон встречает енота и решает изменить жизнь, скрывшись от работы и семьи в своем гараже. Экзистенциальная комедия о тщете бытия
Для кого: для уставших от обыденности
«Эксперимент „Офис“»
Умеренно остроумный хоррор от автора «Волчьей ямы». В небоскребе заперты 80 сотрудников, которым предлагают убивать друг друга. А те и рады.
Для кого: для заскучавших клерков