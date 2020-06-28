БГ, Арка, Федук, Хаим и Тео «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: важная пластинка от лидера «Аквариума», один из лучших электронных альбомов года от Арки и несколько отличных девичьих записей. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!
Борис Гребенщиков «Не судьба»
Есть что-то символичное и обнадеживающее в том, что два классика по разные стороны света одновременно в тяжелый для родины час выпускают альбомы. Но если Дилан основательно закапывается в американском прошлом, то Гребенщиков при свойственном ему (но зачастую только кажущемся) эскапизме вновь бьет наотмашь по актуальной российской повестке. Будем честны, это не лучший за последние годы альбом лидера «Аквариума», по накалу и цельности он уступает той же «Соли», но и здесь отдельные песни, как и прежде, выше всяких похвал и пробирают насквозь.
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Arca «Mequetrefe»
Беспокойный, дерганный и бесконечно красивый манифест авангардного/-ой электронщика/-цы из Венесуэлы, совершившего/-ей трансгендерный переход. Среди прочего на диске есть дуэты с Бьорк, Розалией и Софи.
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Haim «Gasoline»
Калифорнийские мечтания и воздыхания, тени великих 60-х — 70-х и вечное лето. Сестры Хаим записали свой лучший альбом, хотя уже сейчас понятно, что они только разгоняются (это всего третья их пластинка!) и дальше будет еще круче.
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Feduk «Останься»
Бойкий клубный хит Федука и нескончаемый день сурка актера Юрия Борисова, в одиночку сходящего с ума в кинозале. Эх, где только эти клубы и кинотеатры!
Tayoka «Пальмы в снегу»
Каждый уважающий себя хип-хоп лейбл стремится подписать контракт с поп-певицей. Для Musica36, основанного Скриптонитом, такой удачей стала Татьяна Щербина, которую мы ранее знали как Ms. Sounday. Помимо отличного дебютного сингла она уже успела засветиться в новом треке Gruppa Skryptonite.
Джесси Уэр «Save a Kiss»
Еще одна идеальная летняя пластинка, на этот раз в духе 1980-х. Ожидания: танцы на морском побережье ночи напролет. Реальность: танцуем перед веб-камерой дома.
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Тео «Дикая»
Black Lives Matter по-русски. Певица Тео резонно замечает, что это не только локальная история противостояния полицейскому беспределу в США, но также протест против проявлений бытового расизма у нас. Клип, снятый в Африке режиссером Анной Веселовой, сопровождается монологами темнокожих девушек, выросших в России.
Parks, Squares and Alleys и Саммер Кома «Друг»
Лидер «Парков» Сергей Хавро продолжает входить во вкус томного дримпопа и родной речи. Не останавливайтесь, это то что надо!
Markscheider Kunst и Вася Васин «Old School»
Времена, когда отцы питерского ска стали «ортодоксами-староверами», а лидер «Кирпичей» — «первым дедом в хип-хоп деревне», неотвратимо наступили. Впрочем, иронии, сноровки и запала этому олдскулу еще с лихвой хватает.
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Кета «Это не сон»
Карантин и работа на удаленке вернули к жизни давний проект лидера «Мумий Тролля» Ильи Лагутенко с электронным музыкантом Андреем Антоненцем. Хороший задел к новому альбому!