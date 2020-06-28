БГ, Арка, Федук, Хаим и Тео «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Борис Гребенщиков «Не судьба»

Есть что-то символичное и обнадеживающее в том, что два классика по разные стороны света одновременно в тяжелый для родины час выпускают альбомы. Но если Дилан основательно закапывается в американском прошлом, то Гребенщиков при свойственном ему (но зачастую только кажущемся) эскапизме вновь бьет наотмашь по актуальной российской повестке. Будем честны, это не лучший за последние годы альбом лидера «Аквариума», по накалу и цельности он уступает той же «Соли», но и здесь отдельные песни, как и прежде, выше всяких похвал и пробирают насквозь.

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