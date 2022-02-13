Alt-J, «Бабба», Трентемеллер и «Космонавтов нет» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Alt-J «The Actor»

Знаменательному дебюту трио из Лидса — пластинке «An Awesome Wave», удостоенной Mercury Prize — в этом году исполняется ровно десять лет. И сейчас, слушая их четвертый альбом, на первый взгляд кажется, что некогда самый передовый британский инди-ансамбль безнадежно отстал и застрял в своем времени. Действительно, Alt-J лениво и развязно наслаждаются звуком, не покидая пределов своей интровертной вселенной. Но это все еще то место, где хочется почаще зависать.

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