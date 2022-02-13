Alt-J, «Бабба», Трентемеллер и «Космонавтов нет» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем коротко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: хорошие альбомы Alt-J и Трентемеллера, сольник лидера Pearl Jam, дуэт самарской «Баббы» с Найком Борзовым и новый тикток-хит «Космонавтов нет».
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Alt-J «The Actor»
Знаменательному дебюту трио из Лидса — пластинке «An Awesome Wave», удостоенной Mercury Prize — в этом году исполняется ровно десять лет. И сейчас, слушая их четвертый альбом, на первый взгляд кажется, что некогда самый передовый британский инди-ансамбль безнадежно отстал и застрял в своем времени. Действительно, Alt-J лениво и развязно наслаждаются звуком, не покидая пределов своей интровертной вселенной. Но это все еще то место, где хочется почаще зависать.
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Trentemøller «Like a Daydream»
Превосходный Андерс Трентемеллер замечательно женит скандинавскую электронику с не менее нордическими краутом, шугейзом и постпанком. Самый увлекательный релиз недели.
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«Бабба» и Найк Борзов «Ничего не понимаю»
Задорное, комичное и самоироничное кряхтение миллениалов на тему «я-то в советские времена ооо». Лучшая насмешка в лицо кризису среднего возраста. Да и просто отличный трек!
Эдди Веддер «Brother the Cloud»
Вчерашний бунтарь с годами превратился в совершеннейшего Брюса Спрингстина или Тома Петти. Но это абсолютно нормально. У Pearl Jam на роду было написано стать великой американской группой.
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«Космонавтов нет» «В темноте»
Удивительно завирусившееся в тиктоке трио из Пензы кует цепляющие припевы пока горячо. Тут вроде бы и хочется порадоваться, что молодежь вновь взяла в руки гитары, но все пока это лишь бледные тени и картонные копии — и даже не благословенных 1990-х, а максимум «Пошлой Молли».
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Ibeyi «Sister 2 Sister»
Красивое сестринское признание в любви в ритмах афро-кубано-соула от близняшек Лизы-Каинде и Наоми Диаз из Парижа.
Sunflower Bean «Who Put You Up To This?»
Преступно недооцененный ансамбль из Нью-Йорка, чьи треки способны накрепко заедать в памяти и плейлистах. Взять хоть великую «Easier Said», «Baby Donʼt Cry» или вот эту.
«Марсу нужны любовники» и Феликс Бондарев «Вреднее»
Томная golden ballad родом из 90-х в мотиве, которой угадывается незабвенная «Аиша». Хоть сейчас ставь в эфир любой ретро-радиостанции!
Spoon «Feels Alright»
Уютный старорежимный рок от заслуженных инди-ветеранов из Остина. Настолько отточенно и безупречно, что уже и беспробудно скучно.
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«Маяк» «Где ты?»
Новая грусть и искренность под минималистичный аккомпанемент фортепиано. У этой молодой певицы еще не так много песен, но уже немало хороших.