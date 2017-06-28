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10 ситуаций, когда севшая батарейка в телефоне — это катастрофа Объясняем на гифках
Смартфон давно уже стал нашим окном в мир, причем иногда — единственным. Если вы хоть раз забывали телефон дома, то точно знаете, что значит почувствовать себя беспомощным. Хуже только когда у смартфона садится батарейка, а зарядить ее негде! «Медуза» вместе c BQ вспомнили самые ужасные ситуации, когда недостаточный заряд телефона грозит испортить настроение на весь день. К слову, с новым смартфоном BQ-5059 Strike Power этого бояться не придется!
Когда лететь еще три часа, а сосед слева, кажется, действительно хочет общаться
Смартфоны — наше спасение в долгих авиаперелетах, а на современных лайнерах теперь даже предусмотрительно установили USB-гнезда для зарядки. Но что, если гнезда нету или шнурик остался в сданном багаже? А ваш попутчик явно горит желанием посетовать на то, как все теперь «уставились в эти штуки», «сидят в своих интернетах» и забыли о живом общении. Неужели придется по старинке делать вид, что спишь?!
Когда у любимого сериала финал сезона и вот-вот расскажут самое главное
Кто убийца? Что было в ящике? Какой вердикт вынесут присяжные? Ответы на эти и многие подобные вопросы в сериалах всегда оставляют на последнюю серию. А вот батарейку на последнюю серию вам сможет оставить далеко не каждый смартфон. Но BQ-5059 Strike Power точно справится, а IPS-экран с разрешением 1280×720 покажет все в мельчайших деталях.
Когда вы в чужом городе и навигация действительно бы не помешала
А вы знали, что в роуминге телефон батарейку сажает быстрее, чем дома? Если в чужой стране не привязать сим-карту к одной-единственной сети, то телефон все время будет подключаться то к одной, то к другой. Вот поэтому он и может отрубиться ровно в тот момент, когда вы забрели в какой-то злачный квартал и открыли карту, чтобы посмотреть, как оттуда выбраться. С BQ-5059 Strike Power об этом можно не беспокоиться ни вам, ни вашим друзьям, которые смогут зарядить и собственные телефоны от вашего.
Когда идеальный кадр прямо перед глазами
Представьте: вы в отпуске, наснимали уже на целый фотоальбом, но вот уже вечер, закат, солнце садится ровно в море, мимо летит стая птиц, все вокруг удивительного багрового цвета — в том числе и индикатор заряда в телефоне, который тут же радостно и вырубается вместе с солнцем. Это еще одна вещь, которая не произойдет с вашим BQ-5059 Strike Power, а встроенная камера в 13 мегапикселей позволит сделать отличное фото.
Когда вы наконец побили рекорд
Можно и не заметить, что заряд телефона заканчивается. По закону подлости батарейка решит отказать ровно в тот момент, когда вы наконец дошли до финального босса или набрали больше очков, чем ваш давний соперник. BQ-5059 Strike Power выдержит не только весь ваш игровой марафон, но и сами игры на нем пойдут идеально: четырехъядерный процессор частотой 1.3 ГГц тому гарантия.
Когда вы придумали сокрушительный аргумент в интернет-споре
Нет ничего важнее в этой жизни, чем споры в интернете, в котором кто-то всегда неправ. И нет ничего ужаснее, чем когда вы почти убедили неправого в его неправоте, но комментарий просто-напросто не отправился — из-за севшей батарейки. ААААА!
Когда вы оба свайпнули вправо и осталось только договориться о встрече
Вы наконец нашли друг друга в приложении знакомств, взаимная симпатия есть, может даже и искра. Вас спрашивают, удобно ли вам завтра в кафешке в восемь вечера, а вы отвечаете… ничего. А через пару часов, когда телефон зарядился, момент уже упущен!
Когда вот-вот заиграет любимая песня
Ничто не может скрасить долгую поездку в метро лучше, чем любимый альбом, и ничто не может ее испортить так же сильно, как любимый альбом, прерванный перед любимой песней. И потом еще пара десятков минут шума колес, бубнежа пассажиров и давления вселенской тоски. Невыносимо!
Когда пришло уведомление о новой сплетне в любимом телеграм-канале
Косой взгляд на экран — и вот оно, долгожданное уведомление. Хватаете телефон, чтобы прочесть все сообщение, жмете на экран, а он лишь показывает перечеркнутую батарейку — и дальше тишина. Кошмар.
Когда такси уже вызвали, но водитель заплутал
Вызывать такси с телефона с садящейся батарейкой — это игра в русскую рулетку. А вдруг водитель не сможет проехать? А вдруг встанет на противоположной улице и будет вам звонить, а не дозвонившись — уедет? Нужен вам весь этот стресс?
С телефоном BQ-5059 Strike Power вам никогда не придется сталкиваться с чем-то подобным. Аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов (что как минимум в два раза выше, чем у самых требовательных современных смартфонов) не только позволяет аппарату работать буквально сутками, но еще и может служить как запасная зарядка для других ваших устройств. А плюс к этому четырехъядерный процессор, экран с разрешением 1280 на 720 пикселей, камера в 13 мегапикселей и последняя, седьмая версия операционной системы Android на борту.