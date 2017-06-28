Смартфоны — наше спасение в долгих авиаперелетах, а на современных лайнерах теперь даже предусмотрительно установили USB-гнезда для зарядки. Но что, если гнезда нету или шнурик остался в сданном багаже? А ваш попутчик явно горит желанием посетовать на то, как все теперь «уставились в эти штуки», «сидят в своих интернетах» и забыли о живом общении. Неужели придется по старинке делать вид, что спишь?!