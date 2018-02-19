Двенадцатый альбом «Мумий Тролля» открывается фразой «В наши планы не входило умирать», с обложки Илья Лагутенко показывает средний палец — в общем, группа усиленно подает признаки жизни. Но по сравнению с тем, что «МТ» делали в текущем десятилетии, тут принципиально не изменились ни звук (все тот же бодрящийся синтетический рок с отступлениями в акустику), ни качество композиций — местами кажется, что они написаны чуть ли не по инерции. «Милота» — одно из исключений; на концертах эта игривая песня будет звучать особенно ярко.