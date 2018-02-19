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10 лучших песен и клипов недели Выбор «Медузы»: Лагутенко, Бирн, Оушен, Сноу — и почти никакого рэпа
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этот раз: Илья Лагутенко показывает средний палец, Борис Гребенщиков примеряется к драм-н-бэйсу, Фрэнк Оушен берется за Одри Хепберн, а две замечательные девушки из самарских инди-групп объединяются. Подписывайтесь на обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
«Мумий Тролль» «Милота»
Двенадцатый альбом «Мумий Тролля» открывается фразой «В наши планы не входило умирать», с обложки Илья Лагутенко показывает средний палец — в общем, группа усиленно подает признаки жизни. Но по сравнению с тем, что «МТ» делали в текущем десятилетии, тут принципиально не изменились ни звук (все тот же бодрящийся синтетический рок с отступлениями в акустику), ни качество композиций — местами кажется, что они написаны чуть ли не по инерции. «Милота» — одно из исключений; на концертах эта игривая песня будет звучать особенно ярко.
Слушать новый альбом «Мумий Тролля» «Восток Х Северо-Запад» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Борис Гребенщиков «Ножи Бодхисаттвы»
Новый альбом лидера «Аквариума» «Время N» должен составить трилогию с пластинкой «Соль» и следующей записью Гребенщикова, но по сути он уже входит в цельный ряд с «Солью» и «Архангельском»: это суровые — местами до злости — песни про неизбывность жизни в России и про то, как с этой неизбывностью примириться. На «Времени N» играет множество заслуженных иностранцев, включая, например, Брайана Ино; при этом в основном песни выдержаны в привычном гребенщиковском амплуа (в чем, конечно, нет ничего плохого). За некоторыми исключениями — например, этой торжественной баллады, аранжированной своего рода акустическим драм-н-бэйсом.
Слушать новый альбом Бориса Гребенщикова «Время N» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Дэвид Бирн «This Is That»
Вторая песня с нового альбома основателя Talking Heads — и снова точно в цель. Если в «Everybodyʼs Coming to My House» Бирн показывал, что не утратил навыки написания хитов, то здесь он демонстрирует свой постоянный интерес к странностям: звук для этой мерцающей электронной баллады делал электронщик Дэниел Лопатин, он же Oneohtrix Point Never.
Фрэнк Оушен «Moon River»
День святого Валентина закончился, но кое-что хорошее от него осталось — вот эта песня, в которой Фрэнк Оушен, американский романтический соул-певец и экспериментатор, безукоризненно трогательно перепевает Одри Хепберн (она пела «Moon River» в «Завтраке у Тиффани»).
Everything Is Recorded «Mountains of Gold»
Everything Is Recorded — проект Ричарда Расселла, основателя лейбла XL и одного из самых влиятельных людей в английской независимой музыке последних десятилетий: он издавал, например, Майю, Тома Йорка, Диззи Раскала, Гила Скотта-Херона и многих других. Неудивительно, что в этой песне гостит столько хороших людей: и соул-певец Самфа, и дуэт Ibeyi, и джазовый выдумщик Камази Вашингтон; получается у них аскетичный, но бойкий и очень британский авант-соул.
Слушать альбом Everything Is Recorded целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Iceage «Catch It»
Возвращение одной из самых лютых рок-групп 2010-х (во всяком случае, из числа модников). Вразнос датчане начинают идти в конце четвертой минуты, но и до этого песня звучит хорошо — как сумеречная электрическая баллада в духе молодого Ника Кейва.
Beach House «Lemon Glow»
Еще одно возвращение — на сей раз это дуэт из Балтимора, сочиняющий туманный дрим-поп тончайшей выделки. «Lemon Glow» раскрывается не сразу — дождитесь, пока из, на первый взгляд, монотонной мелодии выплывет гипнотически красивая развязка.
U.S. Girls «Velvet 4 Sale»
Замечательный гитарный поп с саксофоном и композиционными фокусами в исполнении жительницы Канады Меган Реми. На прошлой неделе она выпустила уже восьмой свой альбом, но, кажется, сейчас все для нее только начинается: эти песни сочинены и сыграны так изящно и чувствительно, что мимо не должны пройти ни пресса, ни фестивали.
Слушать новый альбом U.S. Girls «In A Poem Unlimited» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Реджи Сноу «Egyptian Luvr (feat. Aminé & Dana Williams)»
Реджи Сноу родом из Ирландии, но музыку делает по духу совершенно калифорнийскую — это певучий, солнечный и по-хорошему расслабленный хип-хоп, убедительно украшенный мелодиями и вкрадчивым женским пением. Альбом «Dear Annie» длится больше часа, но совершенно не успевает надоесть: существенное по нынешним временам достижение.
Слушать альбом Реджи Сноу «Dear Annie» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Бабба» «Снег»
Участницы дуэта «Бабба» раньше состояли в двух заметных самарских инди-группах конца 2000-х: Ольга Чубарова пела в Cheese People, Алла Четаева обеспечивала электронным грувом Bajinda Behind the Enemy Lines. Теперь они вместе делают остроумный электропоп с текстами-байками про смешной быт музыкантов, пертурбации феминизма в России и погоду.
Слушать первый альбом «Баббы» «Звездный час» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»