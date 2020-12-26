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В каких регионах России не объявили 31 декабря выходным днем. Список
16:04, 26 декабря 2020
Источник: Meduza
По состоянию на 18:00 мск 26 декабря, согласно информации из открытых источников, 82 региона России объявили 31 декабря выходным днем (жителям больше половины из них
пришлось
ради этого работать в субботу, 26 декабря). Одним из последних регионов, официально объявившим о выходном в последний день года,
стала
Калининградская область, руководство которой изначально
выступало
против этой идеи. Главы многих российских регионов
передумали
оставлять 31 декабря рабочим днем после выступления президента РФ Владимира Путина, призвавшего руководителей регионов объявить этот день выходным.
Фото в анонсе: Елена Афонина / ТАСС
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