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Акция против расизма на сорванном матче Лиги чемпионов в Париже. Фотография
07:43, 10 декабря 2020
Источник: Meduza
Вечером 9 декабря в Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершился матч Лиги чемпионов между ПСЖ и турецким клубом «Истанбул Башакшехир», который был
сорван
накануне после того, как одного из арбитров встречи обвинили в расизме. На доигрывание матча была назначена другая бригада судей. Перед началом игры футболисты обеих команд провели акцию единения против расизма — вместо того, чтобы традиционно слушать гимн Лиги чемпионов, выстроившись на поле в линию, игроки встали на одно колено по периметру центрального круга, подняв вверх кулаки. Футболисты французского и турецкого клубов стояли через одного, в акции также участвовала бригада арбитров. Матч закончился со счетом 5:1 в пользу ПСЖ.
Aurelien Morissard / Xinhua / Zuma / Scanpix / LETA
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