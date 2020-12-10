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Акция против расизма на сорванном матче Лиги чемпионов в Париже. Фотография

Источник: Meduza
Вечером 9 декабря в Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершился матч Лиги чемпионов между ПСЖ и турецким клубом «Истанбул Башакшехир», который был <a href="https://meduza.io/news/2020/12/09/pszh-i-istanbul-ne-doigrali-match-ligi-chempionov-futbolisty-obvinili-arbitra-v-rasizme" target="_blank">сорван</a> накануне после того, как одного из арбитров встречи обвинили в расизме. На доигрывание матча была назначена другая бригада судей. Перед началом игры футболисты обеих команд провели акцию единения против расизма — вместо того, чтобы традиционно слушать гимн Лиги чемпионов, выстроившись на поле в линию, игроки встали на одно колено по периметру центрального круга, подняв вверх кулаки. Футболисты французского и турецкого клубов стояли через одного, в акции также участвовала бригада арбитров. Матч закончился со счетом 5:1 в пользу ПСЖ.
Вечером 9 декабря в Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершился матч Лиги чемпионов между ПСЖ и турецким клубом «Истанбул Башакшехир», который был сорван накануне после того, как одного из арбитров встречи обвинили в расизме. На доигрывание матча была назначена другая бригада судей. Перед началом игры футболисты обеих команд провели акцию единения против расизма — вместо того, чтобы традиционно слушать гимн Лиги чемпионов, выстроившись на поле в линию, игроки встали на одно колено по периметру центрального круга, подняв вверх кулаки. Футболисты французского и турецкого клубов стояли через одного, в акции также участвовала бригада арбитров. Матч закончился со счетом 5:1 в пользу ПСЖ.
Aurelien Morissard / Xinhua / Zuma / Scanpix / LETA