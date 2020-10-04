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В Минске против участников акции протеста применили водометы. Фотография

Источник: Meduza
В Минске 4 октября прошла многотысячная акция протеста — Марш освобождения политзаключенных. Участники марша прошли по центру города и дошли до изолятора на Окрестина, где содержат задержанных на акциях протеста. Во время марша против участников применяли водометы — как с обычной водой, <a href="https://t.me/sputnikby/6927" target="_blank">так и с оранжевой краской</a>. В центре города был ограничен доступ к мобильному интернету, некоторые станции метро на маршруте марша были закрыты. ГУВД Минска сообщало о 10 задержанных на акции, правозащитный центр «Весна» <a href="https://spring96.org/be/news/99807" target="_blank">собрал информацию</a> о более 40 задержанных в разных городах Беларуси, где также проходили акции протеста.
В Минске 4 октября прошла многотысячная акция протеста — Марш освобождения политзаключенных. Участники марша прошли по центру города и дошли до изолятора на Окрестина, где содержат задержанных на акциях протеста. Во время марша против участников применяли водометы — как с обычной водой, так и с оранжевой краской. В центре города был ограничен доступ к мобильному интернету, некоторые станции метро на маршруте марша были закрыты. ГУВД Минска сообщало о 10 задержанных на акции, правозащитный центр «Весна» собрал информацию о более 40 задержанных в разных городах Беларуси, где также проходили акции протеста.
AP / Scanpix / LETA