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В Минске против участников акции протеста применили водометы. Фотография
16:19, 4 октября 2020
Источник: Meduza
В Минске 4 октября прошла многотысячная акция протеста — Марш освобождения политзаключенных. Участники марша прошли по центру города и дошли до изолятора на Окрестина, где содержат задержанных на акциях протеста. Во время марша против участников применяли водометы — как с обычной водой,
так и с оранжевой краской
. В центре города был ограничен доступ к мобильному интернету, некоторые станции метро на маршруте марша были закрыты. ГУВД Минска сообщало о 10 задержанных на акции, правозащитный центр «Весна»
собрал информацию
о более 40 задержанных в разных городах Беларуси, где также проходили акции протеста.
AP / Scanpix / LETA
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