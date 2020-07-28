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На железной дороге в Петербурге столкнулись два грузовых состава. Фотография
15:25, 28 июля 2020
Источник: Meduza
На станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 28 июля столкнулись два грузовых состава, оба они сошли с рельсов. ТАСС сообщило со ссылкой на службу скорой помощи, что в результате аварии пострадали два человека. Один из них отказался от госпитализации, второго отправили в больницу в состоянии средней тяжести. По предварительной версии, как
сообщает
«Фонтанка», один из поездов проехал на запрещающий сигнал светофора.
Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA
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