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Американские ученые посадили видеокамеру на жука. Фотография
16:08, 22 июля 2020
Источник: Meduza
Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали беспроводную камеру, которую можно прикрепить на спину жука. Камера весит около 250 миллиграммов и может снимать от 1 до 5 кадров в секунду; также она может поворачиваться на 60 градусов. Это первая успешная разработка такого рода — ранее автономные устройства не удавалось прикреплять к жукам из-за относительно большого веса аккумуляторов. Камера позволит ученым наблюдать за передвижениями и жизнью жуков от первого лица.
Mark Stone / University of Washington
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