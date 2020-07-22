Американские ученые посадили видеокамеру на жука. Фотография

Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали беспроводную камеру, которую можно прикрепить на спину жука. Камера весит около 250 миллиграммов и может снимать от 1 до 5 кадров в секунду; также она может поворачиваться на 60 градусов. Это первая успешная разработка такого рода — ранее автономные устройства не удавалось прикреплять к жукам из-за относительно большого веса аккумуляторов. Камера позволит ученым наблюдать за передвижениями и жизнью жуков от первого лица.

Mark Stone / University of Washington