Ежегодный фестиваль грязи в Южной Корее из-за коронавируса перенесли в онлайн. Вот как это выглядело

В южнокорейском городе Порен с 1998 года проводится Фестиваль морской грязи — одно из наиболее популярных массовых мероприятий в стране, на которое ежегодно приезжают несколько миллионов человек. В ходе фестиваля они принимают грязевые ванны, катаются с грязевых горок, а также участвуют в борьбе и забегах в грязи. В 2020 году фестиваль из-за эпидемии коронавируса состоялся в онлайн-формате — люди принимали грязевые ванны у себя дома и транслировали это в интернет.

Heo Ran / Reuters / Scanpix / LETA