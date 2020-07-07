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Последствия наводнения в Японии. Фотография
08:16, 7 июля 2020
Источник: Meduza
В результате наводнений, вызванных сильными дождями, в Японии
погибли
не менее 40 человек, более 10 человек пропали без вести. Наиболее пострадала префектура Кумамото на острове Кюсю. Около 200 тысяч жителей Кумамото получили рекомендацию покинуть свои дома и перебраться в убежища или другие безопасные места. По прогнозам, сильные дожди продолжатся и в ближайшие сутки. Ожидается, что в окрестностях Токио и Осаки выпадет 200-300 миллиметров осадков.
Charly Triballeau / AFP / Scanpix / LETA
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