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Где россиянам рассказывают о голосовании по поправкам в Конституцию? Список

Источник: Meduza
Российские аэропорты и авиакомпании по требованию Росавиации <a href="https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/06/18/832971-aviatori-vklyuchilis-v-kampaniyu-po-popravkam-v-konstitutsiyu" target="_blank">будут</a> информировать граждан о голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. О готовящемся голосовании также сообщают предприятия общественного транспорта Москвы, РЖД, торговые сети, банки, <a href="https://meduza.io/feature/2020/06/15/agitatsiya-za-popravki-v-konstitutsiyu-zashla-slishkom-daleko-evgeniy-plyuschenko-predlagaet-navalnomu-razobratsya-po-muzhski" target="_blank">знаменитости</a> и <a href="https://www.znak.com/2020-06-18/kto_iz_znamenitostey_podderzhivaet_popravki_i_vsenarodnoe_golosovanie_spisok" target="_blank">блогеры</a>. Призывы прийти на голосование появились на чеках АЗС крупных нефтяных компаний и <a href="https://tayga.info/156166" target="_blank">в СМС от МЧС</a>. О поправках рассказывают <a href="https://www.znak.com/2020-06-18/na_urale_studentam_akademii_iskusstva_razdali_metodichku_o_plyusah_izmeneniy_konstitucii" target="_blank">в вузах</a>, <a href="https://openmedia.io/news/n3/rukovoditeli-byudzhetnyx-organizacij-moskvy-poluchili-metodichku-ob-agitacii-sotrudnikov-za-novuyu-konstituciyu/" target="_blank">в бюджетных учреждениях</a> Москвы и в <a href="https://fn-volga.ru/news/view/id/146460" target="_blank">чатах школ</a>.
Российские аэропорты и авиакомпании по требованию Росавиации будут информировать граждан о голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. О готовящемся голосовании также сообщают предприятия общественного транспорта Москвы, РЖД, торговые сети, банки, знаменитости и блогеры. Призывы прийти на голосование появились на чеках АЗС крупных нефтяных компаний и в СМС от МЧС. О поправках рассказывают в вузах, в бюджетных учреждениях Москвы и в чатах школ.

Фото в анонсе: Андрей Ткачев / ТАСС / Scanpix / LETA