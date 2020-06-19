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Где россиянам рассказывают о голосовании по поправкам в Конституцию? Список
07:28, 19 июня 2020
Источник: Meduza
Российские аэропорты и авиакомпании по требованию Росавиации
будут
информировать граждан о голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. О готовящемся голосовании также сообщают предприятия общественного транспорта Москвы, РЖД, торговые сети, банки,
знаменитости
и
блогеры
. Призывы прийти на голосование появились на чеках АЗС крупных нефтяных компаний и
в СМС от МЧС
. О поправках рассказывают
в вузах
,
в бюджетных учреждениях
Москвы и в
чатах школ
.
Фото в анонсе: Андрей Ткачев / ТАСС / Scanpix / LETA
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